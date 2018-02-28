Внеси свое слово в историю праздника и края «Крылья Востока»? «Поколение»? А может быть, «Тихоокеанские берега»? Как именно будет называться праздник выпускников, который пройдет в июне во Владивостоке, решат сами приморцы.

Напомним, что решение о проведении праздника, такого же, а может, даже и лучше знаменитых «Алых парусов» в Санкт-Петербурге, принял врио губернатора Андрей Тарасенко. В течение февраля жители края предлагали свои варианты названия для будущего грандиозного бала на набережной Цесаревича.



Всего поступило около 500 предложений. Конкурсной комиссией департамента информационной политики Приморья были выбраны и выставлены на рейтинговое голосование семь лучших вариантов – «Белый парус», «Бригантина», «Гордость Востока», «Золотой Рог», «Поколение», «Крылья Востока» и «Тихоокеанские берега». Проголосовать за понравившееся название можно до 12 марта на сайте администрации края http://primorsky.ru/opros/prazdnik-vipusknikov



Заметим, что праздник планируется сделать ежегодным.