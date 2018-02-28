Новый автобусный маршрут свяжет микрорайон Патрокл с центром города О планах по его открытию рассказал глава Владивостока Виталий Веркеенко в ходе приема граждан по личным вопросам, сообщает пресс-служба мэрии.

Представители жителей микрорайона Патрокл пришли на прием к главе города, чтобы попросить помощи в решении ряда наболевших проблем: это отсутствие в микрорайоне школы и детского сада, разбитая грунтовая дорога, ведущая к Патроклу от основной автотрассы, неотлаженная система сетей ЖКХ, что приводит к загрязнению расположенного здесь уникального озера. При этом в 800 квартирах микрорайона уже несколько лет проживают более полутора тысяч человек.



В приеме граждан участвовали также курирующие данные направления первые заместители главы администрации Владивостока Алексей Литвинов и Екатерина Химич, заместитель главы администрации Леонид Вильчинский, и.о. начальника управления транспорта Сергей Цыбулин, и.о. начальника управления ТЭК Александр Журов.



«Далеко не все из этих проблем Патрокла находятся в зоне ответственности администрации Владивостока, – отметил Виталий Веркеенко. – Однако мы не должны и не можем оставаться в стороне от их решения. Поэтому моя позиция такова: не дожидаясь вердиктов судов, где сейчас на рассмотрении находятся дела по данным вопросам, проявить максимальные усилия для привлечения соответствующих структур Дальспецстроя, Примводоканала, а также управляющей компании, обслуживающей этот микрорайон, чтобы совместно и оперативно улучшить здесь условия проживания. А первым шагом со стороны администрации Владивостока станет локальный ремонт дороги, ведущей к Патроклу, даже несмотря на то, что она пока не является муниципальной. После этого мы в ближайшем будущем откроем здесь новый автобусный маршрут – на нем детям и их родителям будет удобно добираться до расположенных вне данного микрорайона школы и детсада».



В ходе приема граждан были также рассмотрены вопросы организации и упорядочения движения и парковки транспортных средств в районе улиц Адм. Фокина и Пограничной и предложения по строительству и благоустройству большой туристической зоны в районе Миллионки.



Для обязательного решения и выполнения всех поставленных гражданами в ходе вчерашнего приема проблем и предложений Виталий Веркеенко отдал поручения соответствующим структурам администрации города.