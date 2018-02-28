Обращение Совета почетных граждан к жителям города Владивостока 18 марта 2018 года всем нам предстоит определить судьбу нашего Отечества – выбрать Президента России, поэтому мы должны выполнить свой гражданский долг и принять правильное решение.

Мы, почетные граждане города Владивостока, заинтересованы, чтобы в нашей стране продолжился курс на стабильное и устойчивое развитие, чтобы наша держава усиливала свое могущество и величие, а у людей укреплялась вера в свои силы и надежное будущее.



Чтобы жизнь россиян становилась лучше, а наше государство оставалось мощным, защищенным и уверенным в завтрашнем дне.



Мы должны продемонстрировать наше единство и на деле показать заинтересованность в стабильном и благополучном развитии нашего государства.



В Приморском крае и в городе Владивостоке происходят позитивные изменения, создаются условия для стабильного социально-экономического развития. Это результат совместной кропотливой работы всех сил общества: целенаправленной государственной политики, органов государственной власти, местного самоуправления, представителей общественности, деловой элиты, научной и творческой интеллигенции.



18 марта мы должны проголосовать за счастливое и стабильное будущее нашей страны.