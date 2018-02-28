Гвардейцам вручили орден Нахимова В честь Дня защитника Отечества Верховный главнокомандующий Вооруженными силами и президент России Владимир Путин вручил в Кремле государственные награды.

В числе награжденных были офицеры экипажа гвардейского ракетного крейсера «Варяг». Флагману Тихоокеанского флота вручили орден Нахимова. Высокой наградой боевой корабль отметили за участие в боевых действиях в Средиземноморье по уничтожению террористов в Сирии и в Аравийском море по разгрому сомалийских пиратов.

Кроме того, президент передал Золотую звезду Героя России родственникам служившего в Приморье и погибшего в Сирии военного летчика майора Романа Филипова.



«Хочу вновь поблагодарить всех, кто участвовал в этой сложнейшей операции, в реальных боевых условиях доказал свое воинское мастерство, проявил героизм, стойкость, отвагу, – сказал Верховный главнокомандующий Вооруженными силами России. – Именно таким – мужественным воином, настоящим офицером – был и майор Роман Филипов. Он выбрал ратную профессию, продолжил дело своего отца – стал военным летчиком. И всегда – в годы учебы, в период службы на Дальнем Востоке, сражаясь в сирийском небе, – стремился быть среди лучших, был для сослуживцев настоящим боевым товарищем».