Приморцы проведут Тотальный диктант в Японии, Китае и Вьетнаме Победа на выборах столицы Тотального диктанта наложила на Владивосток массу обязательств по проведению акции в разных городах Приморья. Однако диктанты под предводительством Владивостока должны состояться не только в России, но и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Как сообщили в Дальневосточном филиале фонда «Русский мир», который подключился к работе над диктантом для иностранцев – теста TruD, принять участие в акции смогут иностранцы, любящие русский язык. Такая возможность будет не только у граждан соседних стран, приехавших в Россию. Тестирование в рамках акции пройдет на нескольких площадках в Японии, Вьетнаме и Китае.



– Кроме того, впервые за 15 лет существования акции будет организована консульская площадка по написанию теста TruD. Семь генеральных консульств и почти двадцать почетных консулов обеспечивают Владивостоку статус второй консульской столицы России (после Санкт-Петербурга) и подходящего места для подобной инициативы, – добавили в фонде «Русский мир».

Справка «В»

Тест для иностранцев TruD – спецпроект в рамках Тотального диктанта. Основная его идея – дать возможность поучаствовать во всемирной образовательной акции людям, которые любят русский язык, изучают его, но не владеют им в достаточной мере, чтобы справиться с диктантом целиком.



Тест состоит из шести заданий разного уровня. Участники, владеющие русским языком на начальном уровне, могут попробовать выполнить только первые задания. Те, кто продвинулся в изучении русского языка дальше, могут решить тест полностью.



Все работы проверяют филологи. На бланк выставляется количество баллов, но от оценки можно отказаться, как и при написании Тотального диктанта.