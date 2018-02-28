Флористы обещают цены на цветы не поднимать Соответствующий манифест подписали представители цветочного бизнеса Владивостока, сообщает пресс-служба мэрии.

Малый бизнес Владивостока дал гарантию: цены на цветы к 8 Марта в магазинах города не поднимутся и останутся на привычном уровне.



«В магазинах города стоимость тюльпана не будет превышать 80 рублей, стоимость розы варьируется от 80 до 250 рублей в зависимости от сорта, – заверила представитель сообщества флористов Анна Величко.



Говорят, что в магазинах цветы дороже. Это неправда, и мы готовы это доказать, гарантируя, что цены в канун Международного женского дня не поднимутся выше указанных».



Предприниматель добавила: спекулируют на празднике обычно перекупщики, ежегодно устраивающие во Владивостоке «большой базар» – незаконную стихийную торговлю вдоль городских дорог прямо из машин.



«Это удар не только по малому цветочному бизнесу и карманам владивостокцев, но и подрыв репутации приморских производителей, ведь цветы в условиях уличной торговли неизбежно перемерзают и долго не стоят», – добавила она.



В управлении экономики и развития предпринимательства администрации города подчеркнули: в столице в эти дни будут работать почти 200 торговых точек. Для удобства жителей площадки расположены по всему городу и выбраны специально так, чтобы туда могли подъехать автомобили.



Что касается незаконной торговли, то с 1 по 10 марта специалисты административно-территориальных управлений города совместно с сотрудниками УМВД будут проводить рейды по выявлению несанкционированной торговли цветами на территории приморской столицы.



«Не хочется, чтобы наш любимый Владивосток в эти дни превратился в этакий цветочный базар, – отметили в управлении экономики и развития предпринимательства. – Мы определили достаточное количество точек для организации законной торговли цветами – 190 площадок. Конкуренция на предложенных площадках позволит урегулировать цены на продукцию и не допустить спекуляций».



Как уже писал «В», ранее глава города Виталий Веркеенко поручил принять меры по пресечению незаконной торговли, в то же время призвав малый бизнес Владивостока к разумной ценовой политике.



«Незаконной торговли не будет. Но и флористов призовем к разумной ценовой политике. Праздник – не повод для спекуляций», – заявил мэр Владивостока.



Напомним, что более подробную информацию о схеме размещения торговых площадок продавцы, производители цветочной продукции и предприниматели смогут узнать в отделе потребительского рынка администрации Владивостока по телефону 26-14-448.