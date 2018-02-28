Музей поэтов, писателей и их тайн

Полное собрание сочинений великой России не считается полным без тихоокеанских страниц

28 февр. 2018 Электронная версия газеты "Владивосток" №4288 от 28 февр. 2018
1.jpg

Если все сложится как должно… Если все официальные бумаги будут подписаны вовремя… Словом, если все «если» сойдутся под одной счастливой звездой, то уже осенью, к началу работы Восточного экономического форума, в нашем городе появится Музей литературы русского Востока.

 

От произведений Владимира Арсеньева до романов Ивана Басаргина и повестей Станислава Балабина, от неповторимого пласта русской литературы периода эмиграции в Харбине и Шанхае до когорты великолепных писателей-дальневосточников советской поры – нашему огромному региону и конкретно Владивостоку, которому выпало быть в центре всех этих процессов, есть чем гордиться и что показать в таком музее. Поэтому о нем так долго мечтали наши литературоведы, писатели и историки… 


Дом на Пушкинской 


– Если бы я был метафизиком, я бы сказал, что мы эту идею намолили, – говорит директор музея имени Арсеньева Виктор Шалай. – Она была очевидна всем, кто имеет отношение к литературному процессу. Материалов для организации музея множество. И мы с коллегами даже робко мечтали о том, в каких зданиях Владивостока мог бы разместиться этот музей. К сожалению, большинство подходящих пространств занято. 


Но, как это часто бывает, идея, которая долгое время витала в воздухе, начала жить своей жизнью. И когда стало ясно, что дом № 25 на Пушкинской, занятый Краевым центром народной культуры, освобождается (КЦНК переезжает в помещения ДВФУ на Аксаковской), мы выступили с инициативой передать это здание музею имени Арсеньева для создания Музея литературы русского Востока. Эту инициативу поддержали все, в том числе официальные структуры. Не зря музейщики говорят не «построить музей», а «вырастить». И хотя здание нам еще не принадлежит и музея как такового пока нет, он уже есть – в мыслях и планах тех, кто имеет отношение к реализации этой идеи. 


Дом на Пушкинской – одно из лучших мест для создания литературного музея. В 1920-х там жил Николай Асеев, один из крупных советских поэтов. Здание небольшое, фактически камерное, но оно мемориальное, а это огромный плюс. 


Создание музея в данном случае не требует огромных вложений. Нужны минимальные расходы, которые музей имени Арсеньева даже готов в этом году отнести на собственный счет, лишь бы начать это здание обживать. 


Надеюсь, что врио губернатора Андрей Тарасенко издаст приказ о передаче здания и департамент имущественных отношений его выполнит в этом же году. Идеально было бы начать все к лету, чтобы к сентябрю, когда стартует ВЭФ, мы смогли открыть первую выставку. Поверьте, она будет интересна и гостям форума, в том числе азиатским (потому что мы будем говорить о русской поэзии в Китае), и горожанам.


Возглавит новый музей уникальный и самый признанный наш специалист по дальневосточной литературе Александр Лобычев. 


Впустите в тайну


– Сейчас я занимаюсь разработкой концепции музея, составляю план выставок, думаю о комплектовании фондов, – рассказывает Александр Лобычев. – Литературный музей – особая статья, потому что литература – это такая незаметная, тайная вещь. Художники показывают свои картины, театралы ставят спектакли, музыканты устраивают концерты. А писательское дело скрытное, одинокое, писатели существуют не на виду, ну, пока книга не выйдет. На самом же деле литературная жизнь кровно связана с реальностью, она ее отражает, осмысляет, более того – литература преобразовывает реальность. И Музей литературы русского Востока должен как раз раскрыть эту тайную жизнь, показать ее в лицах, судьбах, произведениях. Чтобы мы видели не только обложку книги, но и то, что внутри. Помните, в детстве были книги: открываешь, а там объемные иллюстрации поднимаются? Так и наш музей должен показать литературу русского Востока – объемно, зримо, в лицах и событиях…


Хорошо, что мы организуемся как филиал музея имени Арсеньева: его фонды дают нам дополнительные и очень интересные возможности. Например, в задуманных выставках, посвященных писателям дальневосточной эмиграции, мы сможем показать не только раритетные книги, журналы, фотографии, но и предметы харбинско-эмигрантского быта. 
Мы планируем, что первая выставка – «Поэты русского Китая» – начнет работу в дни ВЭФ. Вообще, выставок уже задумано много. Мы обязательно сделаем проект о ярчайшем периоде в литературной жизни Дальнего Востока – с 1917-го по 1922 год, когда у нас здесь жили и творили интереснейшие фигуры русской и мировой литературы. И речь не только о Давиде Бурлюке. Есть монография кандидата филологических наук Елены Кирилловой «Дальневосточная гавань русского футуризма», она нашла в этом периоде немало прежде неизвестных литературных фигур. Например, Ольгу Худякову, такую характерную для Серебряного века поэтессу-декадентку. Она жила в районе Голубиной Пади и там же демонстративно покончила с собой в октябре 1919-го. Нужно поднимать из забвения этих литературных героев и жертв своего времени.


Есть идеи выставок, посвященных писателям и поэтам советского периода. Для меня эта тема глубоко личная: это все мои литературные учителя и друзья, с книгами которых я работал, будучи редактором в «Дальиздате», «Уссури», альманахе «Рубеж». Это поэты Юрий Кашук, Александр Романенко, Александр Радушкевич, писатели Станислав Балабин, Виктор Пожидаев, Михаил Матюшин, Лев Князев и многие другие, ставшие сегодня уже дальневосточной литературной историей.


Как мы притягиваем мир


– В названии музея звучит четкое географическое определение – «восток»…


– На мой взгляд, близость нашего города и региона к Азии, к восточной традиции ярче всего отразилась в творчестве именно художников, писателей и поэтов. И об этом нужно говорить, это нужно показывать – в этом ценность нашей культуры. 


Довольно уже подтягиваться к Москве и Питеру! Дело ведь не в том, где многолюднее литературная жизнь, а в том, где литература своеобразнее, где она выразительно и точно отражает историю, характер людей и мифологию конкретного места. По каким-то художественным критериям, многообразию писательских фигур литература русского Востока, понятно, не столь масштабна, как столичная, но это наша литература, дальневосточная, и уже этим она может быть интересна читателям всей России, именно дальневосточным содержанием и колоритом способна вызвать волну интереса. Популярность современных дальневосточных авторов – Лоры Белоиван, Василия Авченко, Константина Дмитриенко, Олега Вороного – в читательской среде всей страны говорит именно об этом. Правда, изданы их книги в Москве, так и это важно: там много чего издается, но наши авторы и впрямь заметны и интересны.


Вспомните о документальной литературе, созданной первопроходцами, путешественниками по Дальнему Востоку, ведь с нее у нас все и начиналось. Да, это не художественная проза, но в ней уже содержится литературный образ Дальнего Востока. Литература и русский язык, по сути, вместе с путешественниками осваивали эту территорию, были такими же первопроходцами. 


Потом идет начало XX века. Нам повезло: Владивосток в полной и жестокой мере не коснулись Первая мировая и Гражданская войны, и сюда схлынула прежняя Российская империя, творческая интеллигенция в том числе. И это неимоверно оживило культурную жизнь далеких окраин.


Другие яркие периоды – 60–80-е годы, любопытный период перестройки, когда исчезали издательства, а вместе с ними наработанные приемы популяризации литературы, например, творческие встречи с писателями, творческие семинары, когда сюда приезжали авторы из столицы и всей страны. Но зато появилась свобода книгоиздания, свобода творчества. Именно тогда возникли новые издания – альманах «Рубеж», поэтический альманах «Серая лошадь», новые издательства – «Уссури», «Рубеж», «Русский остров», окрепшие позже. Возникали новые творческие содружества – «Дилетант», «Методологический семинар». А «Серая лошадь» до сих пор существует, причем ее члены живут уже в Москве, Питере, во Франции, Китае. Вот вам пример международной жизни дальневосточной литературы! 


Нам порой предъявляют: у вас нет традиций, вы транзит. Во-первых, 150 лет – это уже крепкая традиция, а во-вторых, да, мы действительно транзит, наши самые яркие писатели и поэты зачастую откуда-то приехали или куда-нибудь уехали. И это не только Арсеньев, Фадеев, Асеев, Арсений Несмелов, но и авторы более позднего времени. Например, поэт Вячеслав Пушкин – служил на Дальнем Востоке, остался, прозаик Александр Плетнев – служил и остался, и так далее. Тот стык цивилизаций, на котором мы живем, безумно интересный сам по себе, притягивает к нам весь мир. И в некотором смысле мы подпитываем, скажу глобально, всю отечественную литературу, причем в разных точках земного шара – от Франции до Израиля.


Всем выйти из тени Фадеева


– Для многих дальневосточная литература – это прежде всего Фадеев…


– Есть Дом-музей писателя в Чугуевке, но это в строгом смысле не литературный музей, а мемориальный, у него иные функции, – объясняет Александр Лобычев. – Мы же задумываем сделать музей обширной географии и большого времени, в котором, разумеется, будет представлена и фигура Фадеева. Да, яркая, интересная, но она не должна заслонять других талантливых писателей. При всем уважении к Фадееву сейчас, когда в контекст отечественной литературы прошлого века становятся писатели «русского Китая», ему придется потесниться. Арсений Несмелов, Всеволод Никанорович Иванов, Николай Байков, Борис Юльский, Альфред Хейдок, Михаил Щербаков – в их творчестве сосредоточено историческое, эстетическое своеобразие и обаяние дальневосточной прозы первой половины XX века. В нашем сознании и в дальневосточной литературе именно они имеют право занять достойное место. 


Никто не собирается обижать Фадеева – это крупная и трагическая личность. Но не будем себя искусственно обеднять, считая его и Арсеньева единственными дальневосточными писателями. А Иван Басаргин? А Станислав Балабин? А Владимир Щербак? Последний – настоящий детский писатель, что большая редкость, причем работавший с нашей, дальневосточной, темой: тут тебе и Димка-островитянин на Русском острове, и юнги Тихоокеанского флота, и судьба Михаила Янковского в повести «Рыцарь тайги», и роман «Малая война» о боях на Хасане в 1938-м. Всех этих авторов хочется вернуть в читательское сердце и научный обиход. 


А какие интересные писатели были в Хабаровском крае, в Магадане, да на всем Дальнем Востоке! Например, Анатолий Вахов, его романами «Фонтаны на горизонте», «Трагедия капитана Лигова» зачитывались. А такой крупнейший советский писатель, как Борис Можаев! Он служил морским офицером на Дальнем Востоке, в Приморье издал первую поэтическую книжку, собирал удэгейские сказки, во Владивостоке выпустил отличный сборник прозы «Власть тайги», его постоянно переиздавали в СССР. И популярнейший советский фильм «Хозяин тайги» с Высоцким и Золотухиным, кстати, снят по повести «Власть тайги»… 


– Музей в Чугуевке изначально был литературно-мемориальным, – вступает в разговор Виктор Шалай. – Но то, что там давно отвалилась литературная часть, очевидно. Никакой литературоведческой деятельности, изучения наследия Фадеева в Чугуевке нет уже много лет,  потому что нет кадров, потеряны контакты с Союзом писателей. 


Если мы с уважением относимся к Фадееву, если признаем его не просто флагом, которым можно помахать, когда нужно, а знаковой фигурой, то с его литературным наследием надо работать всерьез. И ясно, что эта работа будет развиваться не в Чугуевке. Это отдаленное село, туда трудно добираться. Все население района немногим больше 20 тысяч человек. А основная публика музеев, гости – во Владивостоке. Сын и внучка Фадеева не имеют ничего против того, чтобы главный рассказ об Александре Александровиче шел во Владивостоке. Так что музейное осмысление литературного наследия писателя будет вестись здесь, и это логично. Это будет ни в коем случае не ликвидация музея в Чугуевке, а новый этап разговора о Фадееве – в новых условиях.

 

Кстати

 

Создающийся Музей литературы русского Востока ждет помощи от всех, кому интересна дальневосточная литература, здесь готовы принимать дары. Ценна вся литературная история, но, как уточняют в музее, особенно дороги раритеты начала XX века, книги, журналы, сборники, газеты, выходившие в 1917–1922 годах во Владивостоке, и любые издания дальневосточной эмиграции, мемориальные документы, вещи и предметы, принадлежавшие нашим писателям и поэтам.

   