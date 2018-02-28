Музей поэтов, писателей и их тайн Полное собрание сочинений великой России не считается полным без тихоокеанских страниц

Если все сложится как должно… Если все официальные бумаги будут подписаны вовремя… Словом, если все «если» сойдутся под одной счастливой звездой, то уже осенью, к началу работы Восточного экономического форума, в нашем городе появится Музей литературы русского Востока.

От произведений Владимира Арсеньева до романов Ивана Басаргина и повестей Станислава Балабина, от неповторимого пласта русской литературы периода эмиграции в Харбине и Шанхае до когорты великолепных писателей-дальневосточников советской поры – нашему огромному региону и конкретно Владивостоку, которому выпало быть в центре всех этих процессов, есть чем гордиться и что показать в таком музее. Поэтому о нем так долго мечтали наши литературоведы, писатели и историки…



Дом на Пушкинской



– Если бы я был метафизиком, я бы сказал, что мы эту идею намолили, – говорит директор музея имени Арсеньева Виктор Шалай. – Она была очевидна всем, кто имеет отношение к литературному процессу. Материалов для организации музея множество. И мы с коллегами даже робко мечтали о том, в каких зданиях Владивостока мог бы разместиться этот музей. К сожалению, большинство подходящих пространств занято.



Но, как это часто бывает, идея, которая долгое время витала в воздухе, начала жить своей жизнью. И когда стало ясно, что дом № 25 на Пушкинской, занятый Краевым центром народной культуры, освобождается (КЦНК переезжает в помещения ДВФУ на Аксаковской), мы выступили с инициативой передать это здание музею имени Арсеньева для создания Музея литературы русского Востока. Эту инициативу поддержали все, в том числе официальные структуры. Не зря музейщики говорят не «построить музей», а «вырастить». И хотя здание нам еще не принадлежит и музея как такового пока нет, он уже есть – в мыслях и планах тех, кто имеет отношение к реализации этой идеи.



Дом на Пушкинской – одно из лучших мест для создания литературного музея. В 1920-х там жил Николай Асеев, один из крупных советских поэтов. Здание небольшое, фактически камерное, но оно мемориальное, а это огромный плюс.



Создание музея в данном случае не требует огромных вложений. Нужны минимальные расходы, которые музей имени Арсеньева даже готов в этом году отнести на собственный счет, лишь бы начать это здание обживать.



Надеюсь, что врио губернатора Андрей Тарасенко издаст приказ о передаче здания и департамент имущественных отношений его выполнит в этом же году. Идеально было бы начать все к лету, чтобы к сентябрю, когда стартует ВЭФ, мы смогли открыть первую выставку. Поверьте, она будет интересна и гостям форума, в том числе азиатским (потому что мы будем говорить о русской поэзии в Китае), и горожанам.



Возглавит новый музей уникальный и самый признанный наш специалист по дальневосточной литературе Александр Лобычев.



Впустите в тайну



– Сейчас я занимаюсь разработкой концепции музея, составляю план выставок, думаю о комплектовании фондов, – рассказывает Александр Лобычев. – Литературный музей – особая статья, потому что литература – это такая незаметная, тайная вещь. Художники показывают свои картины, театралы ставят спектакли, музыканты устраивают концерты. А писательское дело скрытное, одинокое, писатели существуют не на виду, ну, пока книга не выйдет. На самом же деле литературная жизнь кровно связана с реальностью, она ее отражает, осмысляет, более того – литература преобразовывает реальность. И Музей литературы русского Востока должен как раз раскрыть эту тайную жизнь, показать ее в лицах, судьбах, произведениях. Чтобы мы видели не только обложку книги, но и то, что внутри. Помните, в детстве были книги: открываешь, а там объемные иллюстрации поднимаются? Так и наш музей должен показать литературу русского Востока – объемно, зримо, в лицах и событиях…



Хорошо, что мы организуемся как филиал музея имени Арсеньева: его фонды дают нам дополнительные и очень интересные возможности. Например, в задуманных выставках, посвященных писателям дальневосточной эмиграции, мы сможем показать не только раритетные книги, журналы, фотографии, но и предметы харбинско-эмигрантского быта.

Мы планируем, что первая выставка – «Поэты русского Китая» – начнет работу в дни ВЭФ. Вообще, выставок уже задумано много. Мы обязательно сделаем проект о ярчайшем периоде в литературной жизни Дальнего Востока – с 1917-го по 1922 год, когда у нас здесь жили и творили интереснейшие фигуры русской и мировой литературы. И речь не только о Давиде Бурлюке. Есть монография кандидата филологических наук Елены Кирилловой «Дальневосточная гавань русского футуризма», она нашла в этом периоде немало прежде неизвестных литературных фигур. Например, Ольгу Худякову, такую характерную для Серебряного века поэтессу-декадентку. Она жила в районе Голубиной Пади и там же демонстративно покончила с собой в октябре 1919-го. Нужно поднимать из забвения этих литературных героев и жертв своего времени.



Есть идеи выставок, посвященных писателям и поэтам советского периода. Для меня эта тема глубоко личная: это все мои литературные учителя и друзья, с книгами которых я работал, будучи редактором в «Дальиздате», «Уссури», альманахе «Рубеж». Это поэты Юрий Кашук, Александр Романенко, Александр Радушкевич, писатели Станислав Балабин, Виктор Пожидаев, Михаил Матюшин, Лев Князев и многие другие, ставшие сегодня уже дальневосточной литературной историей.



Как мы притягиваем мир



– В названии музея звучит четкое географическое определение – «восток»…



– На мой взгляд, близость нашего города и региона к Азии, к восточной традиции ярче всего отразилась в творчестве именно художников, писателей и поэтов. И об этом нужно говорить, это нужно показывать – в этом ценность нашей культуры.



Довольно уже подтягиваться к Москве и Питеру! Дело ведь не в том, где многолюднее литературная жизнь, а в том, где литература своеобразнее, где она выразительно и точно отражает историю, характер людей и мифологию конкретного места. По каким-то художественным критериям, многообразию писательских фигур литература русского Востока, понятно, не столь масштабна, как столичная, но это наша литература, дальневосточная, и уже этим она может быть интересна читателям всей России, именно дальневосточным содержанием и колоритом способна вызвать волну интереса. Популярность современных дальневосточных авторов – Лоры Белоиван, Василия Авченко, Константина Дмитриенко, Олега Вороного – в читательской среде всей страны говорит именно об этом. Правда, изданы их книги в Москве, так и это важно: там много чего издается, но наши авторы и впрямь заметны и интересны.



Вспомните о документальной литературе, созданной первопроходцами, путешественниками по Дальнему Востоку, ведь с нее у нас все и начиналось. Да, это не художественная проза, но в ней уже содержится литературный образ Дальнего Востока. Литература и русский язык, по сути, вместе с путешественниками осваивали эту территорию, были такими же первопроходцами.



Потом идет начало XX века. Нам повезло: Владивосток в полной и жестокой мере не коснулись Первая мировая и Гражданская войны, и сюда схлынула прежняя Российская империя, творческая интеллигенция в том числе. И это неимоверно оживило культурную жизнь далеких окраин.



Другие яркие периоды – 60–80-е годы, любопытный период перестройки, когда исчезали издательства, а вместе с ними наработанные приемы популяризации литературы, например, творческие встречи с писателями, творческие семинары, когда сюда приезжали авторы из столицы и всей страны. Но зато появилась свобода книгоиздания, свобода творчества. Именно тогда возникли новые издания – альманах «Рубеж», поэтический альманах «Серая лошадь», новые издательства – «Уссури», «Рубеж», «Русский остров», окрепшие позже. Возникали новые творческие содружества – «Дилетант», «Методологический семинар». А «Серая лошадь» до сих пор существует, причем ее члены живут уже в Москве, Питере, во Франции, Китае. Вот вам пример международной жизни дальневосточной литературы!



Нам порой предъявляют: у вас нет традиций, вы транзит. Во-первых, 150 лет – это уже крепкая традиция, а во-вторых, да, мы действительно транзит, наши самые яркие писатели и поэты зачастую откуда-то приехали или куда-нибудь уехали. И это не только Арсеньев, Фадеев, Асеев, Арсений Несмелов, но и авторы более позднего времени. Например, поэт Вячеслав Пушкин – служил на Дальнем Востоке, остался, прозаик Александр Плетнев – служил и остался, и так далее. Тот стык цивилизаций, на котором мы живем, безумно интересный сам по себе, притягивает к нам весь мир. И в некотором смысле мы подпитываем, скажу глобально, всю отечественную литературу, причем в разных точках земного шара – от Франции до Израиля.



Всем выйти из тени Фадеева



– Для многих дальневосточная литература – это прежде всего Фадеев…



– Есть Дом-музей писателя в Чугуевке, но это в строгом смысле не литературный музей, а мемориальный, у него иные функции, – объясняет Александр Лобычев. – Мы же задумываем сделать музей обширной географии и большого времени, в котором, разумеется, будет представлена и фигура Фадеева. Да, яркая, интересная, но она не должна заслонять других талантливых писателей. При всем уважении к Фадееву сейчас, когда в контекст отечественной литературы прошлого века становятся писатели «русского Китая», ему придется потесниться. Арсений Несмелов, Всеволод Никанорович Иванов, Николай Байков, Борис Юльский, Альфред Хейдок, Михаил Щербаков – в их творчестве сосредоточено историческое, эстетическое своеобразие и обаяние дальневосточной прозы первой половины XX века. В нашем сознании и в дальневосточной литературе именно они имеют право занять достойное место.



Никто не собирается обижать Фадеева – это крупная и трагическая личность. Но не будем себя искусственно обеднять, считая его и Арсеньева единственными дальневосточными писателями. А Иван Басаргин? А Станислав Балабин? А Владимир Щербак? Последний – настоящий детский писатель, что большая редкость, причем работавший с нашей, дальневосточной, темой: тут тебе и Димка-островитянин на Русском острове, и юнги Тихоокеанского флота, и судьба Михаила Янковского в повести «Рыцарь тайги», и роман «Малая война» о боях на Хасане в 1938-м. Всех этих авторов хочется вернуть в читательское сердце и научный обиход.



А какие интересные писатели были в Хабаровском крае, в Магадане, да на всем Дальнем Востоке! Например, Анатолий Вахов, его романами «Фонтаны на горизонте», «Трагедия капитана Лигова» зачитывались. А такой крупнейший советский писатель, как Борис Можаев! Он служил морским офицером на Дальнем Востоке, в Приморье издал первую поэтическую книжку, собирал удэгейские сказки, во Владивостоке выпустил отличный сборник прозы «Власть тайги», его постоянно переиздавали в СССР. И популярнейший советский фильм «Хозяин тайги» с Высоцким и Золотухиным, кстати, снят по повести «Власть тайги»…



– Музей в Чугуевке изначально был литературно-мемориальным, – вступает в разговор Виктор Шалай. – Но то, что там давно отвалилась литературная часть, очевидно. Никакой литературоведческой деятельности, изучения наследия Фадеева в Чугуевке нет уже много лет, потому что нет кадров, потеряны контакты с Союзом писателей.



Если мы с уважением относимся к Фадееву, если признаем его не просто флагом, которым можно помахать, когда нужно, а знаковой фигурой, то с его литературным наследием надо работать всерьез. И ясно, что эта работа будет развиваться не в Чугуевке. Это отдаленное село, туда трудно добираться. Все население района немногим больше 20 тысяч человек. А основная публика музеев, гости – во Владивостоке. Сын и внучка Фадеева не имеют ничего против того, чтобы главный рассказ об Александре Александровиче шел во Владивостоке. Так что музейное осмысление литературного наследия писателя будет вестись здесь, и это логично. Это будет ни в коем случае не ликвидация музея в Чугуевке, а новый этап разговора о Фадееве – в новых условиях.

Кстати

Создающийся Музей литературы русского Востока ждет помощи от всех, кому интересна дальневосточная литература, здесь готовы принимать дары. Ценна вся литературная история, но, как уточняют в музее, особенно дороги раритеты начала XX века, книги, журналы, сборники, газеты, выходившие в 1917–1922 годах во Владивостоке, и любые издания дальневосточной эмиграции, мемориальные документы, вещи и предметы, принадлежавшие нашим писателям и поэтам.