Непредсказуемые новострои Строительная реформа обещает сделать прозрачным ценообразование в отрасли

Владивосток с рабочим визитом посетил заместитель министра по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству России Хамит Мавлияров. Он побывал на нескольких действующих и будущих стройплощадках города, а также провел совещание с участниками строительного рынка, собравшимися в приморской столице со всего федерального округа, и чиновниками различных ведомств, курирующих отрасль.

Визит правительственного чиновника предваряет намеченную реформу в отрасли, касающуюся ценообразования. По словам замминистра, нововведения призваны сделать более прозрачными строительные сметы и снизить риски завышения стоимости строек, финансирующихся за счет государства. Используемый сегодня метод расчета, основанный на нормативной базе, сильно усреднен и не учитывает условия конкретного региона, что дает существенные погрешности. В итоге заказчику озвучивают одну цену реализации проекта, а за время строительства стоимость объекта может значительно возрасти, порой в разы.



– Последние 30–40 лет у нас крайне сложно достоверно рассчитать стоимость строительства на ранних стадиях, особенно при проектировании, чтобы понимать, сколько же надо всего вкладывать средств в инвестиционный проект, чтобы возвести его в задуманных объемах и с учетом постоянно меняющихся цен на строительном рынке, – поясняет Хамит Мавлияров.



Он привел в пример строительство объектов саммита АТЭС во Владивостоке, когда при возведении всех трех мостов приходилось на ходу корректировать смету: досчитывать доставку, стоимость индивидуальных изделий. А ведь финансирование ведется из казны: расчетная сумма заложена в бюджет и лишние траты не предусмотрены…

Такая ситуация складывается практически на всех стройках страны, финансируемых из бюджета. Поэтому в Минстрое предложили перейти на более достоверную форму определения сметной стоимости – так называемую ресурсную, когда стоимость строительства определяется с учетом текущих цен на строительные ресурсы. Ко всем нормативным трудозатратам на объекте добавляется стоимость ресурсов в данной ценовой зоне, то есть конкретного региона. В каждой ценовой зоне определяются свои правила приобретения материалов, их стоимость, плюс складские и заготовительные расходы. Таким образом можно более достоверно определить прямые затраты на строительство. Такая модель позволяет оперативно реагировать на изменения рынка. Если, к примеру, происходят скачки цен на металл, бетон, то можно ежеквартально вносить корректировки.



– Почему специалистов региона собрали именно во Владивостоке?



– В конце сентября этого года мы объявим, что проектно-сметную документацию для всех бюджетных строек необходимо представлять уже в новой – ресурсной модели, – заявил Хамит Мавлияров. – Изучали рынок, и выяснилось: у приморских специалистов компетенции больше, чем у их коллег из других регионов. Приморские строители, сметчики, проектировщики уже практически готовы к новой форме определения сметной стоимости. Поэтому на основе опыта Приморья будем проводить обучение коллег из соседних регионов, готовиться к переходу к ресурсной модели ценообразования, – подчеркнул заместитель министра.



– Если в Приморье такие сведущие и опытные строители, то как оказалось, что именно у нас один из самых резонансных долгостроев страны – пятизвездочные отели Hyatt?



– Я согласен, что ситуация со строительством Hyatt во Владивостоке – это резонансное явление. Подобных строек в стране точно нет. Невозможно представить, чтобы к Универсиаде в Казани появились такого рода долгострои. И к зимней Олимпиаде-2014 в Сочи, где подобных гостиниц строилось даже не сто, а больше, – все они были введены в эксплуатацию до Олимпиады.



Но к сметному нормированию ситуация со строительством Hyatt в приморской столице отношения не имеет, это исключительно управленческие факторы. Ваши пятизвездочные отели строятся под руководством вашей администрации, и вопросы надо задавать именно вашему департаменту строительства.



При этом с точки зрения градостроительства к отелям претензий нет. Надо было выработать еще в 2010 году правильную административную модель поведения и сдать объект к саммиту АТЭС, как и планировалось. Такому городу, как Владивосток, одной многозвездочной гостиницы «Хендэ» явно маловато.



– В Приморье строители не очень активно участвуют в государственной программе «Жилье для российской семьи», уверяя, что не могут уложиться в обещанные проектом 35 тыс. рублей за кв. метр. Действительно за такие деньги нельзя построить современное жилье или им не хватает компетенций, они используют устаревшие технологии, материалы?



– Я бы не сказал, что приморским строителям не хватает знаний, опыта или квалификации, чтобы освоить новые методы строительства. Например, Золотой мост во Владивостоке – без должных компетенций такой точно не построить. А его, напомню, строили в основном приморские предприятия (генеральным подрядчиком выбрали Тихоокеанскую мостостроительную компанию. Субподряды получили Примавтодор, Дальмостострой и прочие. – Прим. ред.). А вот качество автомобильных дорог в крае оставляет желать лучшего. Здесь строителям явно стоит поднажать…



Что касается стоимости квадрата жилья в домах, строящихся по госпрограмме, то пока сложно сказать по вашему региону. С сентября прошлого года мы запустили информационную систему ценообразования в строительстве, цель которой – составить мониторинг стоимости строительных ресурсов в каждом субъекте РФ. Когда заполнится информационная система по региону, будет понятно, из чего складывается стоимость строительства объекта: сколько потрачено на материалы, на оплату труда, другие расходы. Тогда и можно достоверно ответить, достаточно 35 тыс. рублей за жилой квадрат в Приморье или нет. По опыту российскому сложно сравнивать – у всех разные условия. Потому и меняем метод ценообразования. Но если настаиваете, то вот пример: недавно были в Кемерово – там строителей устраивает сумма 35 тыс. рублей.



Хамит Мавлияров отметил, что строительная отрасль в Приморье достаточно сильная. Показатели, например, ввода жилья на одного жителя, как он выразился, «неслабые» даже на фоне падения объемов строительства. Но сегодня региону надо заниматься другим продуктом, поскольку население требует другое жилье. Этот спад должен заставить наших строителей реагировать на потребность рынка, уверен замминистра. По его словам, сейчас зачастую сдают квартиры в домах без чистовой отделки, люди заселяются и начинают ремонтировать… От этого надо уходить, это уже прошлый век, считает Мавлияров.