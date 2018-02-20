«Адмирал» на Олимпиаде На зимних Олимпийских играх в Пхенчхане все-таки выступает один человек, который несколько лет прожил во Владивостоке.

Это американский гражданин Джонатон Блум, три последних сезона сражавшийся за приморский хоккейный клуб «Адмирал». Отметим, что играл хоккеист на достаточно высоком профессиональном уровне и после его ухода «морякам» пришлось перекраивать линию обороны.



С декабря 2017 года спортсмен выступает за причерноморскую команду «Сочи». На олимпийском турнире в Республике Корея он представляет сборную США. Выступает вполне себе ровно: шайб в ворота соперников пока не забил, а вот свои не смог уберечь от голов соперников. В матче со сборной России в конце минувшей недели отыграл все три периода, в нем, как мы все знаем, наша дружина разгромила заокеанских соперников со счетом 4:0.



Любопытный факт: за американскую сборную сейчас сражается хоккеист из команды «Адмирал». Такой клуб есть в городе Милуоки, выступает он во второй по значимости хоккейной лиге в Северной Америке АХЛ (в ней играют фарм-клубы НХЛ). Нападающего зовут Бобби Батлер.