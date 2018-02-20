«Адмирал» на Олимпиаде

На зимних Олимпийских играх в Пхенчхане все-таки выступает один человек, который несколько лет прожил во Владивостоке.

20 февр. 2018 Электронная версия газеты "Владивосток" №4284 от 20 февр. 2018

Это американский гражданин Джонатон Блум, три последних сезона сражавшийся за приморский хоккейный клуб «Адмирал». Отметим, что играл хоккеист на достаточно высоком профессиональном уровне и после его ухода «морякам» пришлось перекраивать линию обороны.


С декабря 2017 года спортсмен выступает за причерноморскую команду «Сочи». На олимпийском турнире в Республике Корея он представляет сборную США. Выступает вполне себе ровно: шайб в ворота соперников пока не забил, а вот свои не смог уберечь от голов соперников. В матче со сборной России в конце минувшей недели отыграл все три периода, в нем, как мы все знаем, наша дружина разгромила заокеанских соперников со счетом 4:0.


Любопытный факт: за американскую сборную сейчас сражается хоккеист из команды «Адмирал». Такой клуб есть в городе Милуоки, выступает он во второй по значимости хоккейной лиге в Северной Америке АХЛ (в ней играют фарм-клубы НХЛ). Нападающего зовут Бобби Батлер.