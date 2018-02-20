«Импульсивная» игра «Приморочки» Владивостокская «Приморочка» в Волгодонске со счетом 1:3 одержала победу в первом матче 14-го тура чемпионата России по волейболу среди женщин высшей лиги «А» над «Импульсом». Эта команда в нынешнем турнире хоть и не претендует на призовые места, но одному из лидеров первенства дала настоящий бой.

В первом сете хозяйки площадки со стартовым свистком захватили инициативу, обыгрывая наших девушек в атаке. Постепенно «Приморочка» сокращала разницу и ко второму техническому перерыву сумела сравнять счет – 15:15. А вот дальше гостьи переломили ситуацию и мощным рывком на финишном отрезке довели дело до победы – 18:25.



Во второй партии волейболистки «Импульса» уперлись и переигрывали дальневосточниц не только в атаке, но и в обороне. Наша команда вновь оказалась в роли догоняющей, но на сей раз погоня успехом не увенчалась. Удары наших спортсменок приходились в ауты или в блоки – 25:19.



Третий сет стал единственным, в котором команда из Владивостока лидировала с самого начала и до конца. При этом по ходу игры преимущество наших землячек только возрастало. Шансов соперницам они не оставили – 16:25.



А вот в четвертой партии «Приморочка» одержала волевую победу. В ней соперники по очереди выходили вперед, сражались за каждое очко. Достаточно сказать, что в этом игровом отрезке равный счет фиксировался шесть раз! Но преимущество в классе дало себя знать, и наша команда добилась нужного результата – 22:25.



Самым результативным игроком в составе нашей команды стала Ольга Ефимова, на счету которой 16 очков. Чуть меньше набрали Светлана Чеснокова, Юлия Шишкина и Марина Бондарева.



– Выдался на редкость тяжелый поединок. Тяжелая дорога, позднее для нас время, да и груз ответственности очень велик, – так прокомментировал итог матча главный тренер ВК «Приморочка» Александр Стаценко. – Мы сами высоко подняли планку и не хотим ее опускать, девочки это понимают. Такому сопернику, как «Импульс», терять нечего, они старались играть в полную силу, и у них это временами получалось. Однако победить в таком упорном матче можно только за счет качественной игры в каждой партии.



У нашего клуба сейчас 57 очков и уверенное третье место.