Спартаковцы споткнулись на Урале Выезд в Свердловскую область для «Спартака-Приморья» начался с неудачи. Владивостокский клуб потерпел поражение от команды ТЕМП-СУМЗ-УГМК из небольшого уральского городка Ревды, расположенного прямо на границе Европы и Азии.

После этого тура наши земляки не только уступили первое место «Самаре», но и позволили ТЕМПу, занимающему третье место в турнирной таблице чемпионата России по баскетболу среди мужчин в суперлиге, вплотную приблизиться к лидирующей группе.



Игра в Ревде напоминала последний домашний поединок с питерским коллективом «Зенит-Фарм». Именно тогда прозвучал тревожный звонок, когда «красно-белые» за 40 минут на своей площадке реализовали всего один дальний бросок. Но в том матче спартаковцы превзошли зенитовцев за счет постоянных попаданий с близких расстояний и удачной игры под щитом соперника. К сожалению, выводов команда из Владивостока не сделала. 3-очковые броски в Ревде чаще всего также не достигали цели. К тому же хозяева площадки в этом поединке не позволили приморским баскетболистам властвовать у своей корзины.



Первая партия особых опасений не вызвала. На старте встречи Максим Кривошеев нивелировал все наши промахи четкими подборами мяча под чужим щитом и добивал их в корзину. К тому же один бросок с дальней дистанции из сложного положения с угла площадки все-таки удался Антону Саяпину. Поэтому на перерыв мы уходили с непринципиальным отставанием – 15:14.



А в начале второй четверти дальневосточники даже вырвались вперед на отметке 23:27. Именно в этот момент хозяева предприняли внушительный рывок, который наши земляки откровенно прозевали. Уральцы успешно сыграли в атаке и обороне, заработав десять безответных очков.



После большого перерыва ситуация стала еще печальней. ТЕМП-СУМЗ-УГМК владел инициативой. Его редкие, но меткие дальние броски достигали цели. Нам хоть и удавались контратаки под щитом соперника и выполнение штрафных бросков, но разрыв в счете продолжал увеличиваться. Был даже момент, когда в конце третьей 10-минутки на табло засветилась двузначная разница – 57:45. Лишь в этот момент наша команда вспомнила о своих лидерских замашках. Быстро прибрала мяч к своим рукам, стала выигрывать все силовые единоборства и прекратила фолить. И, несмотря на безрезультативные броски с большого расстояния, счет стал постепенно сокращаться.



Заключительную партию приморцы выиграли со счетом 7:16. Казалось, еще одна-две удачные атаки и мы сравняемся. Но в решающий момент на последней минуте промах из-за трехочковой дуги похоронил все наши надежды. Поражение с общим счетом 64:61.



В нашей команде лучшие показатели у Максима Кривошеева (21 очко и 15 подборов) и Артема Бутянковса (11 очков и 10 подборов). Остальные игроки из стартовой пятерки и со скамейки запасных не смогли поддержать своих лидеров.



Обидное поражение. Но оно должно стать наукой для следующих поединков. Ведь турнир продолжается, так же как и борьба за чемпионский титул.



– Опять мы проиграли матч на последних секундах, – подвел неутешительный итог встречи главный тренер БК «Спартак-Приморье» Милош Павичевич. – Не попали в корзину в самом конце встречи. Хотя и считаю это больше невезением. Ведь второй матч подряд в Ревде мы проигрываем в концовке. (В первом туре на Урале в октябре «Спартак» проиграл ТЕМПу со счетом 70:69. – Прим. авт.) Теперь нам необходимо готовиться к следующей игре, а это обидное поражение надо элементарно забыть…



Следующим соперником наших земляков является клуб «Урал» из столицы региона.