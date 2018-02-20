Поздравь экскурсовода прогулкой вместе с ним Всемирный день экскурсовода будут отмечать во Владивостоке 24 февраля.

Вообще, этот профессиональный праздник отмечается ежегодно – с 1990 года – 21 февраля. Но поздравить экскурсоводов и больше узнать об этой профессии жители нашего города смогут в субботу.



По словам организаторов мероприятия – Общества изучения Амурского края (ОИАК), цель праздника – привлечь внимание властей, туроператоров к важности профессии, качеству оказываемых услуг и подготовке специалистов.



Профессионалами, которые состоят в секции краеведения и экскурсоведения ОИАК, разработано более 300 тематических экскурсий, но мало кто знает самих авторов в лицо…



Поэтому и решено было участниками секции провести специальное мероприятие, в рамках которого состоятся бесплатные пешеходные экскурсии по набережным (Корабельной и Цесаревича), краеведческие встречи для гостей и жителей Владивостока в Обществе изучения Амурского края.



Все желающие побывать на бесплатных пешеходных экскурсиях по историческому центру Владивостока должны собраться 24 февраля к 11.40 у здания Общества изучения Амурского края на Петра Великого, 4. С 12.00 до 12.45 состоятся сами экскурсии, в 13 часов в здании общества начнется награждение лучших экскурсоводов, а в 14.30 – авто-пешеходная экскурсия для экскурсоводов, участников мероприятия.