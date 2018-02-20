Три месяца – три премьеры Театр имени Горького готов показать зрителям блеск и трагедию Есенина

До 2019 года, как может показаться, еще очень далеко. 2018-й только начался… Но в Приморском академическом театре точно знают, что время имеет свойство не просто идти, а в некоторых случаях – просто бежать.

– В январе 2019 года мы планируем закрыться на реконструкцию, – сказал на прошедшей в театре пресс-конференции главный режиссер Ефим Звеняцкий. – Поэтому сейчас у нас премьера за премьерой, стараемся воплотить в жизнь все планы, о которых заявили в начале сезона, и даже больше.



Ефим Звеняцкий озвучил ближайшие планы театра, которые строятся под девизом «Ни месяца без премьеры!». 17 и 18 февраля зрители уже оценили спектакль по пьесе Сомерсета Моэма «Верная жена», 7 марта на малой сцене пройдет спектакль «Матросская тишина» по пьесе Александра Галича, а 28 и 29 марта – премьера постановки «Сергей Есенин. Исповедь». Специально для театра пьесу написал московский драматург Роман Беккулов.



«Верная жена» – это красиво



– «Верную жену» воплотила на сцене впервые сотрудничающая с нами Алла Решетникова, режиссер Московского губернского театра, «Матросскую тишину» ставит Вадим Данцигер, которого, кстати, вы можете поздравить с тем, что он теперь не приглашенный, а штатный режиссер нашего театра, ну и спектакль о Есенине ставлю я, – сказал Ефим Звеняцкий.



«В» уже писал о работе Аллы Решетниковой «Верная жена». Это очень романтичная, тонкая и в то же время веселая история, попытка перенести английский юмор на российскую почву, поговорить о том, как вернуть кипение страстей в брак, которому 15 лет… Отзывы зрителей и критиков о спектакле самые положительные, два спектакля в выходные прошли с аншлагом. Все отмечали, что получился спектакль для семейного просмотра, но в то же время заставляющий задуматься и оглянуться.



– Для меня было сущей радостью работать над декорациями и сценографией «Верной жены», – сказал художник Андрей Климов, – потому что режиссер не стала переносить действие в наши дни, оставила атмосферу 20-х годов прошлого века, тех времен, когда люди наслаждались красивой одеждой, интерьером. – Сегодня в театрах Москвы такие спектакли не любят – там в моде минимализм. А за красивые, роскошные в лучшем смысле слова интерьеры критики могут в пух и прах разнести. Вот художники, что называется, и наступают на горло собственной песне… А мне приятно было работать над эффектными интерьерами, над красивыми декорациями, работать без оглядки, для души.



Покаяние перед папой и трагедия Есенина



Следующей премьерой – на малой сцене театра – станет спектакль «Матросская тишина». Заметим, что многие, особенно любители российского кино, знают эту пьесу Александра Галича очень даже неплохо. Ведь в начале нулевых по ней поставил фильм «Папа» и сыграл роль Абрама Шварца Владимир Машков. И эту ленту показывали на кинофестивале «Меридианы Тихого» в 2004 году, к нам приезжали и сам Владимир Машков, и исполнитель главной роли – Давида Шварца – Егор Бероев. Кстати, в спектакле нашего театра Абрама Шварца сыграет Максим Клушин, перешедший в театр Горького из театра ТОФ.



– «Матросскую тишину» ставили лучшие театры России, когда-то этой пьесой должен был открыться театр «Современник», – сказал режиссер Вадим Данцигер. – Это пьеса-покаяние, признание в любви от всех сыновей всем отцам. И я ставлю ее именно в таком ключе. Работа над постановкой еще только началась, но, думаю, мы движемся в верном направлении.



После «Матросской тишины» в конце апреля состоится премьера спектакля «Сергей Есенин. Исповедь». По словам Ефима Звеняцкого, он намеренно слегка сдвинул график работы над спектаклем «12 стульев», чтобы поставить эту пьесу. Она рассказывает об отношениях великого русского поэта с тремя женщинами – Айседорой Дункан, Галиной Бениславской и некой «криминальной леди» Надеждой, а сквозь призму этих отношений выстраивается и вся жизнь поэта.



– Я не настаиваю, как и автор пьесы, на том, что она документальна, – сказал Ефим Звеняцкий. – Вымысла в ней довольно много, но есть и вполне достоверные факты. Мы создаем художественное произведение, а не спектакль-биографию. Кстати, он будет решен в почти что кинематографичном ключе, и в нем будет много исторических персонажей: Маяковский, Мейерхольд, Зинаида Райх. При этом никакого портретного сходства с персонажами мы добиваться не будем, у нас нет такой задачи.



Зато будет много стихов Есенина, и даже будет звучать хор. Главную роль в спектакле поручил Валентину Запорожцу, а Айседору Дункан будут играть в очередь Валерия Запорожец и Лариса Белоброва.



Валерия Запорожец сказала, что сейчас они много работают над решением пластического образа героини, ведь в спектакле будут танцы Айседоры. И для того, чтобы они были действительно похожи на то, что делала Айседора Дункан и за что ее считали революционеркой в искусстве, актрисы просматривают сохранившиеся старые документальные кадры выступлений, стараясь перенять особенности пластики.



– Волнуюсь ли я, что меня будут сравнивать с тем Сергеем Есениным, которого несколько лет назад сыграл Сергей Безруков в сериале? Конечно, волнуюсь, – сказал Валентин Запорожец. – Но, с другой стороны, от этого не уйдешь – пусть сравнивают. Я сейчас только вживаюсь в роль, стараюсь понять своего персонажа: читаю множество воспоминаний о нем, причем порой очень, очень противоречащих друг другу. Мне нужно понять, что же это был за человек, разобраться, почему одни пишут, что он пил и хулиганил дни напролет, а вторые – что он вставал, как деревенский мужик, в пять утра и до трех часов дня писал стихи. Мне надо найти ответы на свои вопросы…



Три премьеры за три месяца – это очень непросто. Но, как заметил Ефим Звеняцкий, реконструкция неотвратима, а значит, у коллектива театра есть четко определенный час икс, и пока неизвестно, что же будет после него. По словам главного режиссера, сейчас активно ищется зал, где можно будет вести репетиции, идут разного рода переговоры о возможных гастролях.



– Нас зовут и в Неаполь, и в Норвегию, и в Гонконг, и в США, – сказал Ефим Звеняцкий. – Предложений полно, вопрос в другом: где найти деньги хотя бы на одну поездку? Мы надеемся, что кое-что все же удастся воплотить в жизнь. Но загадывать очень, очень сложно…