Переименуйте это немедленно! Не так давно в одной из социальных сетей мне пришло личное сообщение от человека, которого я знать не знаю. В целом для соцсети это вполне нормальное явление, для того они и созданы, чтобы люди из самых разных точек мира могли общаться…

Но господину, который прислал длиннющее и порядком запутанное письмо, нужно было не просто общаться. Он обратился ко мне как к журналисту – и не столько с просьбой, сколько с почти что настойчивым требованием поддержать его невероятно важную, социально значимую идею. Какую? О, вы удивитесь, читатель.



Немедленно, прямо завтра, как можно скорее переименовать бухту Шамора в бухту Шамара! Потому что автор письма провел грандиозное исследование и выяснил, что это слово должно писаться через два А. И только так.



Тот факт, что официально бухта Шамора уже лет 50 как именуется Лазурной и именно так значится во всех документах, товарища не смущал. Надо просто и быстро переименовать Лазурную в Шамару. Это важно! Если честно, я так и не поняла почему, но охотно верю, что автору письма и правда жить невозможно, если Шамора не станет Шамарой…

И тут бы, читатель, пожать плечами да улыбнуться, но увы… Потому что тяга к переименованиям настигла не только знатока «шамар». Недавно в другой соцсети появилось голосование: кто за то, чтобы переименовать улицу Адмирала Фокина в Пекинскую. Почему, зачем? Восстановить историческую справедливость! Правда, создатели опроса, видимо, как-то выборочно изучали историю и топонимику родного города, потому что в их формулировке опрос звучал так: «Надо ли переименовывать улицу Фокина…». Тот факт, что во Владивостоке просто нет улицы Фокина, а есть улица Адмирала Фокина, их не смущал. Главное – чтобы она стала Пекинской. Чем не угодил поборникам справедливости адмирал Виталий Фокин, фронтовик, кавалер ордена Ленина, командующий ТОФ, можно только догадываться. Не смогла я от них добиться и ответа на вопрос, за чей счет предполагается банкет. Ну то есть кто оплатит новые таблички на домах, смену печатей и штампов всевозможных организаций, учреждений и компаний, которые расположены на этой улице? И так далее, и тому подобное…



Нет, я не против исторической справедливости. И возвращение исконных имен улицам Светланской, Алеутской мне кажется очень правильным. Но в любом процессе надо вовремя уметь остановиться.



Пусть появляются новые улицы. В том числе и Пекинская – почему нет? Но в новых районах Владивостока.