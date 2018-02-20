Цветочной торговле определили место Во Владивостоке выделили 190 площадок для законной торговли цветами к Международному женскому дню, сообщили в пресс-службе мэрии.

По просьбе предпринимателей – владельцев цветочных магазинов торговля цветами здесь может вестись с 1 по 10 марта, уточнили в управлении экономики и развития предпринимательства администрации города.



Площадки расположены по всему городу и выбраны специально таким образом, чтобы туда могли подъехать автомобили. Более подробную информацию продавцы, производители цветочной продукции и предприниматели смогут узнать по телефону 261-44-48.



В мэрии также подчеркнули, что с 1 по 10 марта специалисты административно-территориальных управлений города совместно с сотрудниками полиции будут проводить рейды по выявлению несанкционированной торговли цветами на территории приморской столицы.



– Не хочется, чтобы наш любимый Владивосток в эти дни превратился в базар, – отметили в управлении экономики и развития предпринимательства. – Мы определили достаточное количество точек для организации законной торговли цветами. Кроме того, надеемся, что конкуренция на предложенных площадках позволит урегулировать цены на продукцию и не допустить спекуляций.