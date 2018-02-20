Школьники читали и танцевали «Еще раз про любовь» В муниципальном Дворце детского творчества состоялся финал городского праздника-конкурса для школьников «Еще раз про любовь». Команды соревновались в чтении стихотворений, сценках и танцах.

Напомним: в оргкомитет конкурса было подано 13 заявок от школ Владивостока. После первого этапа (конкурса видеороликов) стало понятно: дальше будут сражаться десять команд.



На интеллектуальном конкурсе, который прошел в конце января, участники демонстрировали свои знания истории, музыки, кинематографа, биографий русских поэтов и писателей.



Третий и финальный этап состоял из трех испытаний – литературного конкурса, Lovestory (любовная история) и танцевального марафона.



Участники достойно преодолели литературное испытание, посвященное любовной лирике XVIII–XXI веков. Команды творчески подошли к заданию: кто-то читал стихи под аккомпанемент скрипки, а кто-то «спел» стихотворение как песню…



Задание «История любви» обыгрывалось в стиле синхробуффонады – сценок, во время которых звучат фонограммы, связанные с сюжетной линией, а под них разыгрываются пантомимы. Под эстрадные песни российских композиторов школьники с азартом разыгрывали скетчи, даже тарелки летали по сцене.



Благодарные зрители поддерживали каждое выступление аплодисментами.



Последнее испытание «Вы поедете на бал?» было танцевальным. Участники исполнили полонез и гусарскую польку. Номер готовился совместно с хореографом, а костюмы ребята шили самостоятельно.



Несмотря на учебную нагрузку, школьники с удовольствием участвуют в подобных мероприятиях.



– Такие конкурсы сплачивают людей, учат творчески подходить к какому-то делу и даже каким-то практическим навыкам, – делится впечатлениями участница Лиза.

Справка «В»

В итоге Гран-при конкурса «Еще раз про любовь» достался сборной школы № 57;



Победителями конкурса в разных номинациях названы:

– «Стиль» – команда школы № 28;

– «Лучшее музыкальное оформление» – команда школы № 45;

– «Лучшее сценическое оформление» – команда школы № 54;

– «Дебют» – команда «Технического» лицея;

– «Художественное оформление» – команда школы № 58;

– «Оригинальность исполнения» – команда школы № 33;

– «Респект» – команда школы № 44;

– «Lovestory» – команда школы № 57;

– «Любовная лирика» – команда лицея № 2;

– «Вы поедете на бал?» – команды «Технического» лицея и школы № 73.



Также в этом году были добавлены две новые номинации – «Мистер конкурса» и «Мисс конкурса». Их получили Владимир Гладков из команды школы № 73 и Анастасия Захарова из команды лицея № 2 соответственно.