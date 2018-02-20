Школьники читали и танцевали «Еще раз про любовь»

В муниципальном Дворце детского творчества состоялся финал городского праздника-конкурса для школьников «Еще раз про любовь». Команды соревновались в чтении стихотворений, сценках и танцах.

20 февр. 2018 Электронная версия газеты "Владивосток" №4284 от 20 февр. 2018

Напомним: в оргкомитет конкурса было подано 13 заявок от школ Владивостока. После первого этапа (конкурса видеороликов) стало понятно: дальше будут сражаться десять команд. 


На интеллектуальном конкурсе, который прошел в конце января, участники демонстрировали свои знания истории, музыки, кинематографа, биографий русских поэтов и писателей.


Третий и финальный этап состоял из трех испытаний – литературного конкурса, Lovestory (любовная история) и танцевального марафона.


Участники достойно преодолели литературное испытание, посвященное любовной лирике XVIII–XXI веков. Команды творчески подошли к заданию: кто-то читал стихи под аккомпанемент скрипки, а кто-то «спел» стихотворение как песню…


Задание «История любви» обыгрывалось в стиле синхробуффонады – сценок, во время которых звучат фонограммы, связанные с сюжетной линией, а под них разыгрываются пантомимы. Под эстрадные песни российских композиторов школьники с азартом разыгрывали скетчи, даже тарелки летали по сцене.


Благодарные зрители поддерживали каждое выступление аплодисментами.


Последнее испытание «Вы поедете на бал?» было танцевальным. Участники исполнили полонез и гусарскую польку. Номер готовился совместно с хореографом, а костюмы ребята шили самостоятельно.


Несмотря на учебную нагрузку, школьники с удовольствием участвуют в подобных мероприятиях. 


– Такие конкурсы сплачивают людей, учат творчески подходить к какому-то делу и даже каким-то практическим навыкам, – делится впечатлениями участница Лиза.

 

Справка «В»

 

В итоге Гран-при конкурса «Еще раз про любовь»  достался сборной школы № 57; 


Победителями конкурса в разных номинациях названы:
– «Стиль» – команда школы № 28; 
– «Лучшее музыкальное оформление» – команда школы № 45; 
– «Лучшее сценическое оформление» – команда школы № 54; 
– «Дебют» – команда «Технического» лицея; 
– «Художественное оформление» – команда школы № 58; 
– «Оригинальность исполнения» – команда школы № 33; 
– «Респект» – команда школы № 44; 
– «Lovestory» – команда школы № 57;
– «Любовная лирика» – команда лицея № 2; 
– «Вы поедете на бал?» – команды «Технического» лицея и школы № 73.


Также в этом году были добавлены две новые номинации – «Мистер конкурса» и «Мисс конкурса». Их получили Владимир Гладков из команды школы № 73 и Анастасия Захарова из команды лицея № 2 соответственно.