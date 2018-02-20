Весной в городе зацветут 60 тысяч тюльпанов Озеленители Владивостока готовятся к новому сезону. В этом году специалисты планируют провести работы по уходу за ранее высаженными зелеными насаждениями, а также высадить в городе более 300 тысяч цветов, 3200 кустарников и 330 деревьев хвойных и лиственных пород, сообщили в пресс-службе мэрии.

Совсем скоро на клумбах краевого центра расцветут 60 тысяч тюльпанов желтого, красного, розового и пурпурного цвета, зазеленеют живые изгороди, расцветут магнолии, абрикосы, багульник и вишни.



В скверах и парках, на газонах и откосах специалисты муниципального учреждения «Содержание городских территорий» наведут санитарный порядок – уберут слежавшуюся траву и листву. Начнутся работы по санитарной, формовочной и омолаживающей обрезке деревьев и кустарников.



Большой объем работ в этом году проведут на улице Фадеева. Здесь взамен вырубленных акаций планируется высадить маньчжурский ясень и орех. Кроме того, в городе появятся молодые сосны, ели, тисы, липы, березы. Продолжится высадка живой изгороди из кизильника на улице Калинина. Не забудут и о городских цветниках. Жителей и гостей будут радовать бегонии, пеларгонии, тагетесы, розы и многие другие цветы различной палитры.

Справка «В»

За последние 9 лет во Владивостоке высажено 7500 деревьев, 118 тысяч кустарников, устроено более 140 тысяч квадратных метров новых зеленых газонов.