Треть белых воротничков готовы посинеть Сменить интеллектуальный труд на рабочую специальность готово 14 процентов приморцев. К такому выводу пришли специалисты рекрутингового агентства HeadHunter Дальний Восток, проводившие соответствующий опрос.

Еще 15 процентов респондентов также выразили готовность сменить белый воротничок на синий, но только в том случае, если им будет гарантировано трудоустройство.



– Основными мотивами заняться квалифицированным физическим трудом респонденты называли перспективы профессионального роста и увеличение дохода, – рассказала Софья Леонова, ведущий специалист по маркетингу и связям с общественностью HeadHunter Дальний Восток. – Вторым по популярности мотивом является возможность зарабатывать, занимаясь любимым делом.



Куда же готовы пойти многочисленные менеджеры из своих офисов? Наиболее привлекательной назвали профессию кондитера/пекаря. На втором месте – повар, замыкает тройку лидеров рабочих мест профессия автомеханика. Меньше всего белых воротничков привлекает труд сварщика и кузнеца, лишь по три процента опрошенных согласились на такой обмен.



– Молодые люди от 18 до 25 лет и специалисты старшего поколения от 45 лет меньше других склонны к смене профессии и освоению рабочих специальностей, – уточнила Леонова. – Среди основных причин респонденты, не рассматривающие возможность получения рабочей специальности, называют слабое представление о карьере в области ручного труда. А также то, что нынешний заработок у них выше, чем предлагаемый для синего воротничка.



В опросе приняли участие 10642 работника интеллектуального труда.