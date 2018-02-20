Во Владивостоке прописали персики и абрикосы «Голосуем за персик!» – единодушно поддержали члены городской комиссии по социальным грантам садоводческий проект под таким оптимистичным названием.

Родившись в рамках клуба «Сады ХХI века» около двух лет назад, он нашел отклик в среде дачников и начал активно развиваться. К его реализации подключился городской Союз садоводов, взяв под крыло помимо персиков еще и абрикосы. И вот теперь новый социальный проект, который официально называется «Развитие персиководства и абрикосоводства во Владивостокском городском округе», приобрел статус городского.



– Союз садоводов ведет большую работу среди владивостокских дачников, способствуя тому, чтобы они сами выращивали в своих садах урожай экологически чистых фруктов, а не шли за ними на китайский рынок, – поясняет задачи общества начальник управления поддержки программ населения администрации Владивостока Андрей Вишня. – И мы поддерживаем в этом наших общественников, плодотворно сотрудничая с ними уже несколько лет. Новый социальный проект, которому дан зеленый свет, отличается тем, что он связан с конкретными садовыми культурами и направлен на увеличение их ассортимента, внедрение новых методов агротехники, проведение исследовательской работы по отбору приемлемых в наших условиях сортов. В конечном счете это еще и занятость пенсионеров, вовлеченность их в активную и интересную жизнь.



О том, какие мероприятия будут проводиться в рамках проекта, рассказал председатель Союза садоводов Владивостока Анатолий Беляков на совещании, состоявшемся по уже известному городским дачникам адресу на Ильичева, 15. Сюда же, в одно из административных зданий муниципалитета, они будут приходить на занятия по агротехнике персиков и абрикосов, которые начнутся в ближайшее время. На весну намечены мастер-классы в местных питомниках по посадке этих культур, уходу за ними, обрезке саженцев и взрослых деревьев. Летом состоятся экскурсии на дачи к садоводам, имеющим большой опыт по выращиванию персиков и абрикосов в прибрежном климате. А осенью будет разбираться вопрос, как правильно укрывать теплолюбивый персик на зиму.



– А вы знаете, что персики в мире являются одной из ведущих плодовых культур? – вдохновлена поддержкой со стороны городской администрации инициатор и руководитель проекта дачница Татьяна Коноваленко. – И они заслуживают особого к себе отношения, несмотря на то что считаются довольно трудоемкой культурой. Во-первых, потому, что очень скороплодные – получить урожай можно уже на следующий год после посадки. Во-вторых, привлекают небольшой размер деревьев и их декоративность, особенно в пору цветения. А самое главное преимущество этой культуры – вкусные, сочные и полезные плоды. Их химический состав определяет пищевую ценность, диетические и лечебные свойства. Персики рекомендуется включать в рацион при миокардите, гипертонии, атеросклерозе, заболеваниях почек, печени, желчного пузыря.



Проект направлен на оказание практической помощи жителям города по выращиванию качественного и экологически безопасного урожая вкусных фруктов, сокращение расходов на их приобретение в магазинах и на рынках, заинтересованность садоводов в расширении плодового ассортимента. Будем изучать передовые методики и лучший опыт, внедрять его, отбирать перспективные сорта. А еще осваивать технологии переработки урожая, обмениваться рецептами.



– А теперь давайте попробуем компот из персиков, – пригласила Татьяна Коноваленко участников обсуждения к импровизированному столу. – Вкусно? Персики хороши и в свежем, и в консервированном виде, их любят практически все. В окрестностях Владивостока в свое время выращивалось много сортов, весной персиковые деревья украшали участки, давая фору признанным декоративным культурам. Давайте снова поднимать персиководство, выращивать также хорошие абрикосы. Мы рады, что есть поддержка Союза садоводов, администрации Владивостока, ученых. Значит, в окрестностях нашего морского города снова будут цвести прекрасные персики!