Приморье – глазами фотографа-экстремала Вчера в музее имени Арсеньева прошла презентация нового издательского проекта – серии сольных книг «Проникновение в Приморье», где разные авторы языком фотографии рассказывают о Приморском крае.

Открыл серию фотоальбом любителя экстремальных одиночных путешествий и пейзажного фотографа Виталия Беркова. В альбом вошли его снимки, сделанные на полуострове Гамова, острове Фуругельма, в поселке Дунай, на Шкотовских водопадах, на острове Петрова и в бухте Триозерье и еще в десятках других необычных живописных мест в Приморье.



– Для меня смысл альбома в том, чтобы представить наш край, показать наши достопримечательности, – сказал на презентации Виталий Берков. – Показать дикую природу без людей, как бы глазами первопроходца. Хотя в альбоме есть раздел с Владивостоком, островом Русским, но города практически нет – только природа во всех ее проявлениях…



Автором идеи и издателем серии «Проникновение в Приморье» стала Марина Баринова, куратор фотоконкурса «Посмотри на Владивосток». Именно он вдохновил ее на создание серии альбомов, которые могут стать отличной презентацией Приморского края для его жителей и гостей.



– В наших планах – выпускать в год по одному фотоальбому. Следующий будет фотографа Александра Хитрова, собранный из его серии о приморской глубинке, – отметила Марина Баринова.