Технологии 4G стартовали с глубинки В Приморье услуги мобильного Интернета четвертого поколения станут доступны 81 проценту населения края.

Сотовый оператор Tele2 модернизирует и строит новые базовые станции в регионе с целью расширения зоны покрытия 4G. По словам Андрея Шмалева, директора приморского филиала компании, сейчас в тестовом режиме услуга мобильного Интернета четвертого поколения уже доступна жителям Уссурийска, Арсеньева, Артема, Большого Камня, Дальнегорска, Находки, Партизанска, Спасска-Дальнего, Фокино, а также Кавалеровского, Михайловского, Надеждинского, Октябрьского, Черниговского, Спасского, Чугуевского, Шкотовского и Яковлевского районов. Андрей Шмалев подчеркнул, что в списке нет главного города Приморья – Владивостока.



– Обычно сотовые компании, когда они заходят в регион, сначала развертывают новую сеть беспроводной связи в самом крупном городе, затем идут в районы, – объясняет директор приморского филиала. – Но в Приморье мы решили сделать наоборот. Владивосток – очень важный для нашей компании город, и мы не хотим здесь ошибиться, столкнуться с непредвиденными трудностями. Дело в том, что приморская столица – один из самых сложных городов в России для радиопланирования из-за рельефа. Поэтому решили начать с отдаленных территорий, отработать все возможные варианты, учесть все возможные ошибки, и уже тогда запустить 4G во Владивостоке.



Для модернизации сети компания использует оборудование Ericsson. Как планируется, в эксплуатацию сеть четвертого поколения будет запущена во втором квартале 2018 года. Андрей Шмалев уверяет, что инновационные технологи беспроводной связи – востребованный продукт в регионе. По данным компании, каждый четвертый смартфон в крае поддерживает технологию 4G, а потребление интернет-трафика приморскими абонентами в прошлом году увеличилось в 4 раза.