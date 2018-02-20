Обществознание снова в лидерах на сдачу ЕГЭ Самым популярным предметом по выбору для сдачи ЕГЭ во Владивостоке снова стало обществознание, сообщили в пресс-службе мэрии.

Эту дисциплину выбрали 1585 (62 %) выпускников муниципальных школ, уточнили в администрации приморской столицы. Наука об обществе, включающая вопросы истории, экономики, психологии и философии, каждый год становится самой востребованной у школьников. Учитывая, что сертификаты о сдаче ЕГЭ выпускникам необходимы для поступления в вузы на конкретные факультеты, можно сделать вывод, что пока ребята больше предпочитают гуманитарные направления.



На втором месте среди предметов, чаще всего выбираемых старшеклассниками для сдачи, – физика, которую пожелали сдавать 737 (29 %) учеников. На третьем месте – история. Ее выбрали 659 (25,9 %) человек. На четвертом – английский язык. Самой невостребованной стала география.



Напомним, что обязательными к сдаче в 11-м классе для школьников остаются русский язык и математика. Остальные предметы они сдают по желанию. В этом году сдавать ЕГЭ во Владивостоке предстоит 2545 выпускникам. В конце прошлого года школьники написали итоговое сочинение для допуска к ЕГЭ.



В помощь выпускникам и их родителям в ноябре прошлого года состоялось городское родительское собрание, посвященное вопросам ЕГЭ. Специалисты управления образования и члены предметных комиссий по проверке заданий познакомили родителей с нормативными документами, с проектом расписания ЕГЭ на 2018 год, процедурой проведения, вопросами психологической подготовки учащихся к экзамену.