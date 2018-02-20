В заповедном лесу выросла большая семья. Медведей Многодетная медвежья семья живет на территории национального парка «Земля леопарда». Мама-медведица и пять медвежат уже три года неразлучны, и это подтверждают видео- и фотосъемка, сделанные фотоловушками в заповеднике.

Подобный случай – чтобы медвежата три года не разлучались с матерью – еще не был описан наукой, сообщила пресс-служба нацпарка «Земля леопарда».



Впервые рекордный выводок сразу из пяти бурых медвежат был зафиксирован фотокамерой в северной части нацпарка у границы с Китаем. На сделанном ею снимке были хорошо видны медведица и пять детенышей-второгодок. Мировой науке известны лишь единичные случаи появления настолько большого выводка, а для Приморья эта находка стала первой в истории наблюдений.



Новые снимки, полученные на днях, показывают прогулку по заповедному лесу шестерых больших медведей. Хотя упитанные медвежата еще не сравнялись размерами с матерью, за последний год они значительно выросли и прибавили в весе. По оценкам специалистов, в такой форме они уже могли бы начать самостоятельную жизнь, однако дружная семья до сих пор держится вместе. Мишки продолжают расти под присмотром матери.



– Получив данные с фотоловушек, мы действительно были поражены, – сказал Глеб Седаш, научный сотрудник ФГБУ «Земля леопарда». – Обнаружение медведицы сразу с пятью медвежатами – уже само по себе большое событие. Но нам посчастливилось уже второй раз запечатлеть удивительный случай выживаемости медвежат. По нашим данным, эта находка уникальна не только для России, но и для всего мира. Я предполагаю, что сохранить большой выводок медведица смогла в том числе благодаря относительно хорошему урожаю желудей в прошлом году.



Специалисты предполагают, что за это время медведи научились всему необходимому для самостоятельной жизни и что для группы эта зимовка станет последней. Вероятно, этой весной выводок распадется и мишки, окрепшие и полные сил, один за другим наконец-то отделятся от матери.