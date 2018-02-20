Три незаконных объекта убрали с городских улиц Во Владивостоке продолжается снос самовольно установленных сооружений: гаражей, контейнеров, киосков. Ликвидируют также шлагбаумы, рекламные конструкции, заборы.

Так, на прошлой неделе демонтированы металлический забор на Балтийской, 18, гараж и контейнер на ул. Калинина, 13, сообщили в пресс-службе мэрии.



Незаконно установленные объекты выявляют сотрудники администрации Владивостока в ходе специальных рейдов. Зачастую проверки вызваны жалобами горожан или организаций. Информация о таких объектах публикуется в разделе объявлений на официальном сайте муниципалитета.



По закону убрать такой объект обязан собственник. Если же он не установлен либо не демонтирует сооружение в установленные сроки, то за наведение порядка принимается муниципальная служба. Средства за демонтаж взыскивают с владельца позже. Решение о демонтаже принимает специальная комиссия по освобождению самовольно занятых земельных участков и сносу самовольных построек. Специалисты грузят их на эвакуатор и отвозят на стоянку временного хранения.



Благодаря такой работе городские территории становятся более благоустроенными. Кроме того, борьба с хаотичным размещением торговых и коммерческих объектов важна для наведения порядка в сфере потребительского рынка. Как подчеркивают специалисты мэрии, в самовольно установленных ларьках нет никаких гарантий качества товара, особенно продовольственного. Такие объекты нередко незаконно подключаются к энергоснабжению, а предприниматели не платят никаких налогов, составляя недобросовестную конкуренцию честному бизнесу.