Гостеприимному сервису пропишут стратегию Туризм займет одно из ведущих направлений в стратегии развития Владивостока.

Об этом заявил глава города Виталий Веркеенко на первом заседании рабочей группы при администрации города по созданию стратегии туризма в столице Приморья, сообщили в пресс-службе мэрии.



Решение об организации рабочей группы было принято по инициативе Виталия Веркеенко по итогам состоявшегося в конце января расширенного заседания администрации Владивостока и Тихоокеанского туристического союза (ТТС). После активных консультаций, переговоров и встреч, проведенных сотрудниками управления международных отношений и туризма, был сформирован состав рабочей группы, войти в которую дали согласие представители туристических компаний краевого центра, транспортных и коммуникативных организаций, отелей и ресторанов Владивостока, центров организации досуга жителей и гостей столицы Приморья.



На первом заседании каждому из них была предоставлена возможность высказать свое мнение о нынешнем состоянии туристической отрасли приморской столицы и определить возможные векторы ее развития и совершенствования. По мнению участников, Владивосток имеет все необходимые ресурсы, инструменты и технологии для развития как международного, так и внутреннего туризма, однако для их эффективной реализации остро не хватает консолидации действий всех участников этой сферы экономики.



– Поэтому мы ждем от вас максимальной откровенности, инициативы и продуктивности, – обратился к участникам рабочей группы Виталий Веркеенко. – Чтобы не превратиться в формальную структуру, существующую только для галочки. До сих пор вы работали, можно сказать, каждый в своей «комнате», не включаясь в систему коммуникаций всей «квартиры». Теперь мы нашли возможность пригласить вас к активному диалогу в общую «гостиную». Как раз сейчас создается стратегия развития Владивостока, и благодаря вам туризм может и должен занять в ней одно из ведущих направлений.



В ходе заседания его участниками были предложены новые варианты активизации турбизнеса приморской столицы, которые получили название «экономика впечатлений». Это более четкое определение образа Владивостока, состоящего из тематических направлений: «Исторический город», «Культурный город», «Вкусный город» и др. Это поиск возможностей связать круизный туризм с маршрутами малой авиации, чтобы доставлять прибывающих в столицу Приморья на океанских лайнерах иностранных гостей за новыми впечатлениями в тайгу, на малодоступное морское побережье, к неизвестным для них памятникам истории. При этом Владивосток, по мнению участников рабочей группы, должен быть городом, куда не только хочется приезжать, но и откуда не хочется уезжать. То есть развивать туристическую отрасль Владивостока необходимо в комплексе с созданием комфортной архитектурной и информационно-справочной городской среды, организацией уже имеющихся и новых общественных пространств, повышением уровня гостеприимства жителей города. Были также высказаны предложения о включении в состав рабочей группы специалистов по взаимодействию с силовыми структурами, лечебными учреждениями, предприятиями общественного транспорта.



– А главным итогом этого первого заседания рабочей группы должно стать наше общее желание встречаться снова и снова, чтобы искать, предлагать и находить эффективные и действенные направления развития туристической отрасли Владивостока, – отметил в заключение Виталий Веркеенко.

Справка «В»

Состав рабочей группы при администрации города по созданию стратегии туризма во Владивостоке:



– Кушнир А. А. – начальник управления международных отношений и туризма администрации города Владивостока;

– Колитенко В. Э. – президент Приморского отделения Российской гостиничной ассоциации, генеральный директор гостинцы «Экватор»;

– Кушнарева И. Ю. – исполнительный директор НП ТОМИ «Окно в Евразию»;

– Матлин С. В. – руководитель АНО «Центр содействия развитию молодежи Приморского края»;

– Нагорный В. А. – генеральный директор ООО «Владивостокский морской терминал»;

– Потапенко К. Г. – генеральный директор «Тихоокеанского туристического союза»;

– Рябкин Э. В. – генеральный директор «Port Cafe»;

– Солодовникова Т. Н. – коммерческий директор всероссийской сети «Билетур»;

– Шалай В. А. – директор Приморского государственного музея им. В.К. Арсеньева.