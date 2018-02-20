Победный пафос для «Луча» На средиземноморском Кипре владивостокская команда «Луч-Энергия» успешно преодолела групповой этап и вышла в полуфинал открытого турнира на Кубок Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Эти соревнования на футбольных полях курортного городка Пафос все участники считают генеральной репетицией перед стартующей в марте весенней частью чемпионата России по футболу в первой лиге.

Чтобы пробиться в следующий этап ежегодного состязания, «желто-синим» было достаточно 16 февраля сыграть вничью в третьем туре с «Тамбовом». Перед игрой мнения футбольных экспертов разделились: одни отдавали предпочтение обновленным «тиграм» с российским тренером во главе, другие делали ставку на «тамбовских волков» из-за их более высокого места в турнирной таблице первого дивизиона. Ошиблись и те и другие. Сама игра транслировалась на портале Спортбокс.ру.



Спортсмены обеих команд, понимая цену матча, играли осторожно от обороны. При этом наставник приморской команды продолжал экспериментировать с составом, используя максимум замен для поиска оптимального сочетания своих футболистов на поле. Игра вышла ровной и заслуживает итогового результата. Справедливости ради отметим, что тамбовчане имели несколько больше шансов отличиться, но прорваться сквозь вязкую защиту и пробить вратаря оппонентов с берегов Тихого океана они не смогли. Счет остался ничейным – 0:0.



В результате оба клуба набрали по пять очков. Однако именно «Луч» занял первое место в группе «В», опередив своих соперников по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей – 5:2 против 2:1.



В полуфинале, который состоялся вчера, 19 февраля (во Владивостоке уже был поздний вечер), подопечные Александра Григоряна померились силами с латвийской «Ригой», бронзовым призером чемпионата своей страны прошлого года.



Ранее рижане в заключительном туре группового этапа уступили со счетом 0:1 воронежскому «Факелу». Однако для них эта встреча турнирного значения уже не имела.

Рижане победили в двух предыдущих матчах и досрочно обеспечили себе путевку в полуфинал.



Кстати, главные претенденты на награду «Тамбов» и «Крылья Советов» сыграют лишь в утешительном турнире за 5–8-е места. Компанию им составят «Шинник» и «Тюмень», также оказавшиеся вне будущих призов.



Назовем всех полуфиналистов, занявших первые места в своих группах: «А» – «Рига», «В» – «Луч», «С» – «Ротор» и «D» – «Урал». Волгоградский «Ротор» и екатеринбургский «Урал» составят вторую полуфинальную пару, этот поединок запланирован на 20 февраля. Проигравшие в этих играх клубы сразятся за бронзовые награды. А победители в финальном матче 23 февраля на стадионе «Евроскипу» средиземноморского города Пафос определят нового обладателя Кубка ФНЛ-2018. В случае успеха наши земляки во второй раз в истории турнира станут обладателями почетного трофея.