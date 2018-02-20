Бродягам найдут приют Систему гуманного обращения с бесхозными животными намерены создать в приморской столице

Проблема отлова и содержания бездомных животных во Владивостоке и пути ее решения обсуждались на приеме граждан, который провел глава города Виталий Веркеенко, сообщили в пресс-службе мэрии.

Отлов и содержание бездомных животных – одна из тем, волнующих горожан. Инициативные граждане, представители волонтерских и некоммерческих организаций обратились в администрацию приморской столицы и лично к главе Владивостока с предложениями, как выйти из этой ситуации.



– В истории нашего города были случаи варварского решения этой проблемы, и они вызывали негодование людей, – уверили организаторы и руководители приюта для бездомных животных «Добрые руки» Елена Сулейманова и Максим Мотохин. – Мы считаем, что цивилизованный город не может быть негуманным. Но и отлов с неизвестной судьбой – тоже не выход. С большой радостью прочитали ваш пост в социальных сетях о готовности решать проблему бездомных животных, поэтому обратились к вам, чтобы вместе найти выход из сложившейся ситуации.



По словам зоозащитников, приют работает в городе уже 18 лет, в будках и вольерах на территории Владивостокского лесничества содержатся в среднем ежемесячно около 80 животных. Здесь их выхаживают, кормят и пытаются пристроить в добрые руки. Организация полноценного приюта, с помещениями для лечения и передержки и территорией для выгула, позволила бы систематизировать эту деятельность и помочь большему количеству бездомных животных, считают они.



Известна во Владивостоке и общественная организация «Спасем жизнь». Ее волонтеры не только постоянно спасают бездомных животных, но и регулярно устраивают выставки-раздачи, находя животным новый дом.



– Выставки проводим каждый месяц – в районе площади Луговой. Правда, пока только кошек. С собаками сложнее – нужно более просторное помещение. Лечим и кормим животных за счет пожертвований, собираем средства по крупным торговым сетям города. Некоторые ветклиники делают скидки при приеме бездомных животных, – отметила Лилия Драчева.



По мнению зоозащитников, система работы с безнадзорными животными помимо отлова, лечения и содержания должна включать в себя их вакцинацию и стерилизацию с последующим частичным возвратом в среду обитания.



Как отметил участвующий в приеме граждан заместитель начальника управления дорог и благоустройства администрации Владивостока Максим Акульшин, с сентября 2014 года муниципалитет наделен отдельными государственными полномочиями Приморского края на организацию мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней безнадзорных животных, их отлову и содержанию, а также защите населения от болезней, общих для человека и животных. Но за три года аукцион на исполнение таких работ так и не состоялся.



– За время действия краевого закона не состоялся ни один из 11 объявленных нами аукционов по причине отсутствия заявок. Поэтому мы не смогли заключить ни один муниципальный контракт, – сообщил Максим Акульшин.

Почему так происходит, рассказали сами зоозащитники и представители волонтерских организаций.



– Дело в том, что суммы, предусмотренной контрактом на отлов, транспортировку, учет, содержание и лечение бездомных животных (а это порядка 5700 рублей), хватает всего на месяц. В краевом законе период содержания не указан, а согласно нормам законодательства РФ в пункте временного содержания он должен быть не менее шести месяцев. Неясно при этом, что делать с отловленными животными после истечения этого срока и после того, как закончится финансирование на их содержание. А отлавливать, согласно контракту, нужно 1266 и более особей в год. Мы считаем, что условия контракта заведомо невыполнимы, – считают защитники животных.



Глава Владивостока констатировал, что на практике закон, к сожалению, не работает, в первую очередь ввиду недостаточного финансирования.



– Я намерен обратиться за помощью к депутатам Законодательного собрания Приморского края с просьбой рассмотреть возможность внесения изменений в краевой закон и создания государственного учреждения для его эффективной реализации. Гуманное отношение к бездомным животным – это важная социальная функция цивилизованного города. У нас много муниципальных проблем, в которых людям нужна помощь, но и сердце не должно черстветь. Проблему обращения с бездомными животными тоже нужно решать, привлечь к этому неравнодушных граждан. Таких людей во Владивостоке немало, но пока нет координации, нет системы. И муниципалитет не может исполнять свои полномочия по объективным причинам. Власть и общественность должны объединить усилия и ресурсы в двух направлениях – это оперативная помощь и превентивные меры. Будем привлекать к этой работе и дружинников, мы сейчас активно развиваем это общественное движение во Владивостоке. Возможно, потребуется разработка муниципальной программы, – отметил Виталий Веркеенко.



По итогам встречи с активистами глава города также поручил профильным структурам мэрии рассмотреть возможность выделения в безвозмездное пользование земельного участка и помещений некоммерческим организациям для организации приюта для бездомных животных.