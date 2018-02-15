И храм, и мастерская К знаменитому высказыванию великого Тургенева «Природа – не храм, а мастерская, и человек в ней – работник» отсылает зрителя название персональной выставки Виктора Убираева, что открылась в музейно-выставочном комплексе ВГУЭС.

Виктор Убираев не впервые приглашает владивостокцев в начале года на выставку, на которой зрителя ждет теплое море, много солнца и света. Это великолепные пейзажи – летние, весенние, осенние, все краски нашего Приморья… И в финале зимы, когда от бело-серого уже немного устаешь, на душе становится теплее…



– Большая часть работ выставки вновь написана в Сидими, – говорит куратор выставки искусствовед Ольга Зотова. – Сидиминские земли – одно из красивейших мест Приморья. Бухты, каменные россыпи, соседствующие с изумрудным травами, склоны сопок, будто затянутые бархатом, с темнеющими пятнами редких деревьев наводят на мысль о гениальном дирижере, создавшем удивительную природную симфонию. Сюда ежегодно выезжает на пленэр Виктор Убираев. Природа для него – то место, в котором удивительно артистично пишутся этюды, где художник напитывается естественным чувством совершенства природы, вечной гармонии, считываемой внутренним взором творческой личности.



Виктор Убираев начинал как книжный график, но уже много лет известен в первую очередь как живописец, пейзажист. Для него выезды на пленэр – это и бесконечная работа, как в мастерской, где тебе всегда есть чем заняться, и словно поход в храм, где душа твоя очищается и с новой силой стремится к свету…



– Мне на природе даже работается в разы лучше, чем в теплой, уютной, спокойной мастерской. Казалось бы, все условия, только стой себе в тишине и пиши… Нет! Мне лучше на воздухе, – говорит Виктор Убираев. – Смотришь, как прямо на твоих глазах меняются краски – налетает облако, смеркается, приходит закат, после дождя появляется радуга… И знаете, эти пейзажи, что на выставке, – не буквальный слепок с натуры, это мое видение тех мест, их образ. Это мои впечатления, моя любовь к ним, переданная на холсте. Я коренной приморец, вырос у моря, люблю его нежно. Конечно, не все работы пишутся непосредственно на пленэре, что-то завершается в мастерской. Но именно природа питает творческий импульс.



Виктор Убираев и своих учеников (а мастер уже несколько лет ведет собственную студию) приучает к постоянным поездкам на пленэры. Творческие поездки происходят регулярно, под них подстроен весь ритм жизни Виктора. Люди, знающие Убираева близко, прекрасно осведомлены: весной, летом, осенью нужно очень постараться, чтобы застать его в городе.



– Здесь, на натуре, происходит оттачивание живописных приемов, поиск новых, творческая проверка своих ощущений в использовании цветовой палитры, – подчеркивает Ольга Зотова. – Художник открывает каждый раз новое и для себя, и для зрителя. И не только в сюжете, но и подчас в созерцательном подходе к миру. В творчестве Виктора Убираева классическая фраза «Природа не храм, а мастерская…» получает новую интерпретацию – и храм, и мастерская.