Более 400 автомобилей пострадали в снежном коллапсе во Владивостоке За пятницу и выходные в краевой столице зарегистрировано 431 ДТП

431 авария произошла во Владивостоке за три дня: пятницу и два выходных, 400 из них - с материальным ущербом и четырьмя пострадавшими, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. Участники 30 аварий обошлись составлением европротоколов.

За три дня сотрудники ДПС остановили 19 водителя, севших за руль в нетрезвом состоянии, 18 водителя автомобилей с тонированными передними стеклами и восемь автомобилей, в которых взрослые не пристегнули детей согласно нормам ПДД. "Вручную" инспекторы ГАИ остановили пять автомобилей, выехавших на полосу встречного движения.

За не предоставление преимущества пешеходам наказаны 40 автомобилистов, а 80 пешеходов - за переход дороги в неположенном месте.

Правила парковки нарушили 92 водителя, 93 автомобиля отправлены на штраф-стоянку.

В отношении 17 таксистов,17 водителей автобусов и четырех водителей большегрузов составлены соответствующие протоколы. Также инспекторы ДПС остановили трех автомобилистов без ВУ.

Всего на минувших выходных в приморской столице зарегистрировано 363 нарушения ПДД.

Фото: Алексей Воронин, газета «Владивосток»