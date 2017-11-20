Администрация Владивостока призывает оформлять Европротоколы В заседании штаба по ликвидации последствий снегопада приняли участие представители ГИБДД

Сегодня, 20 ноября, в ходе заседания штаба по ликвидации последствий снегопада, в котором приняли участие представители ГИБДД, исполняющий обязанности главы Владивостока Алексей Литвинов поручил профильным подразделениям администрации города совместно с ГИБДД усилить разъяснительную работу среди автомобилистов о необходимости вовремя менять летнюю резину на зимнюю, о соблюдении зимнего режима вождения, а также о возможности в ряде случаев, в соответствии с федеральным законодательством, оформлять документы ДТП в упрощенном порядке (так называемый Европротокол), сообщает РИА VladNews.

В ходе совещания представители ГИБДД сообщили, что в период снегопада 17 ноября на дорогах Владивостока работало 40 экипажей ДПС, 11 их которых были задействованы в ограничении дорожного движения по объездной дороге Снеговая – Горностай. Не все дорожно-транспортные происшествия, блокировавшие основные магистрали, удавалось оперативно оформлять.

В ходе обсуждения практики оформления Европротокола представитель ГИБДД отметил, что, в соответствии с законодательством, если ущерб от ДТП минимальный и разногласий у его участников нет, они могут не ждать сотрудников ГИБДД, а оформить все документы самостоятельно. Более того, при отсутствии пострадавших водители, причастные к ДТП, обязаны освободить проезжую часть, если движению других транспортных средств создается препятствие, предварительно зафиксировав (в том числе средствами фотосъемки или видеозаписи) положение транспортных средств.

По словам представителя ГИБДД, аварии с небольшим материальным ущербом во Владивостоке происходят ежедневно, но не всегда автовладельцы хотят оформлять Европротокол – чаще всего, по незнанию, либо по каким-то другим причинам. В результате скапливаются пробки, движение по городу замедляется.

Алексей Литвинов поручил всем службам усилить взаимодействие с ГИБДД, а также провести совместную разъяснительную работу по оформлению Европротокола среди автомобилистов. Такая работа поможет быстрее оформлять мелкие ДТП и оперативно освобождать дорогу для движения транспорта.