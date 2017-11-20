Пятилетний ребенок погиб во время тренировки по плаванию во Владивостоке Суд признал подсудимого виновным

Житель Владивостока осужден за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, предназначенных для детей в возрасте до 6 лет, повлекшие по неосторожности смерть человека, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.

Инцидент произошел в феврале 2011 года, когда время тренировки по плаванию в местном спортивном комплексе погиб 5-летний ребенок.

Установлено, что фигурант на момент трагедии исполнял обязанности управляющего спортивного комплекса и, выполняя административно-хозяйственные функции, отвечал, в том числе за обеспечение и соблюдение норм и правил безопасности в спортивном комплексе. Обвиняемый знал, что в бассейне спорткомплекса имеются нарушения санитарно-эпидемиологических норм, а также требований правил проведения занятий в плавательных бассейнах, подсудимый не предпринял надлежащих мер по их устранению. Также к работе с детьми допускались инструктора, не имевшего профессионального образования и требуемого опыта работы в сфере физической культуры.

Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года. Приговор в настоящее время в законную силу не вступил.

Следует отметить, что первым фигурантом по данному делу стал инструктор, проводивший в день трагедии занятие с детьми и не имевший для данной деятельности необходимой квалификации. В отношении было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности) к реальному лишению свободы».