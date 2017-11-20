Ребята из Владивостока борются за победу на телеканале «Россия 1» Проголосовать за Елизавету и Валентина могут все желающие

Ребята из Владивостока борются в конкурсе талантов на телеканале «Россия 1», сообщает РИА VladNews.

Во Всероссийском конкурсе талантов «Синяя птица» за победу борются и ребята из Владивостока Елизавета Елфутина и Валентин Габарак.

Валентин Габарак – юный танцор. Юноша увлекается акробатикой и в будущем мечтает стать артистом цирка. Главное для него – быть лучшим в своем деле.

Елизавета Елфутина играет на баяне. Девочка занимается музыкой в Детской школе искусств. Она много читает и изучает иностранные языки, особенно ей нравится китайский. "Синяя птица" для нее – возможность познакомиться с настоящими профессионалами.