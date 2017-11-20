Чиновники Владивостока наказаны за пятничный снегопад Объявлены дисциплинарные взыскания

Сегодня, 20 ноября, в администрации Владивостока состоялся оперативное заседание штаба по ликвидации последствий снегопада под руководством исполняющего обязанности главы Владивостока Алексея Литвинова, в ходе которого была проанализирована работа и взаимодействие всех городских служб – дорожных, ЖКХ, ГИБДД, МЧС и других, сообщает РИА VladNews. В работе штаба приняли участие представители данных служб, председатель думы города Владивостока Андрей Брик, председатель комитета по городскому хозяйству городской думы Наталья Войновская и начальники административно-территориальных управлений администрации города.

Помимо обсуждения причин сложившейся ситуации, в результате которых дороги города были скованы пробками, Алексей Литвинов отметил ряд недоработок со стороны городских служб.

Как сообщил источник в администрации Владивостока, в отношении ключевых должностных лиц было решено ограничиться выговорами ввиду активной последующей работы по ликвидации последствий снегопада

По итогам заседания штаба по ликвидации последствий снегопада объявлены дисциплинарные взыскания вице-мэру Леониду Вильчинскому, директору МКУ «Содержание городских территорий» Михаилу Маркову, а также начальникам административно-территориальных управлений Фрунзенского, Первореченского, Первомайского и Ленинского районов. Причина взысканий - замечания по организации взаимодействия различных служб.

Фото: Алексей Воронин, газета «Владивосток»