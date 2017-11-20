В пятницу во Владивостоке выпала половина декадной нормы снега Осадки закончились в первой половине ночи в субботу

Циклон, вызвавший ухудшение погоды в Приморье конце предыдущей недели, вышел на Охотское море. Траектория смещения вихря проходила над акваторией Японского моря, южнее Приморья. Снег начался в южной половине края во второй половине дня в пятницу, 17 ноября. Днем в субботу интенсивность его уменьшилась. Выпало от 1 до 6 мм. На дорогах образовалась гололедица. В северной половине края обошлось без осадков. Минимальная температура составила −6 °С до −15 °С, на севере Приморья воздух выхолодился до −28 °С. Максимальная днём −5…−11 °С, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

В воскресенье на большей территории Приморья осадков не было, лишь местами отмечался слабый снег до 0,2 мм. Температурный фон понизился на 3–6 градусов.

Минувшая ночь в крае выдалась ясной и оказалась еще холоднее, −17…−26 °С, на севере центральных районов до −32 °С, на побережье −10…−16 °С.

Во Владивостоке и пригороде снег начался в пятницу после полудня и закончился в первую половину ночи в субботу, выпало около 7 мм. Из-за образовавшейся гололедицы на дорогах осложнилась обстановка: образовались многокилометровые пробки, наблюдалось множество автомобильных аварий. Усилился северо-западный ветер. Похолодало. В ночь на субботу минимальная температура составила от −8 °С до −9 °С, максимальная −5…−8 °С. Воскресенье было еще на 2 градуса холоднее, а в ночь на понедельник, 20 ноября, столбики термометров опустились до −13…−14 °С.