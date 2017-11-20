Стали известны подробности смертельного ДТП в Уссурийске По данному факту проводится проверка

В отдел полиции поступило сообщение о ДТП, которое произошло в районе Вострецова, 33. На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой медицинской помощи, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Установлено, что 25-летняя женщина - водитель автомобиля Mazda Demio, двигаясь с улицы Блюхера в направлении Герасимчука, при проезде перекрестка не предоставила преимущество в движении водителю автомобиля УАЗ под управлением 50-летнего мужчины.

В результате автоаварии оба транспортных средства съехали с проезжей части и опрокинулись в кювет. От полученных травм 50-летний водитель автомобиля УАЗ скончался на месте происшествия. 48-летний пассажир УАЗа, а также водитель и пассажирка Mazda получили травмы различной степени тяжести.

На момент происшествия стаж вождения водителя Mazda Demio составил 1 год, водителя УАЗ – 8 лет. К административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения оба водителя не привлекались.

По факту ДТП полиция проводит проверку.

Фото: 25.мвд.рф