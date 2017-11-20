Алексей Литвинов: Усилить взаимодействие всех служб во время снегопада Прошедший снегопад выявил слабое место

Сегодня, 20 ноября, исполняющий обязанности главы Владивостока Алексей Литвинов провел заседание штаба по ликвидации последствий снегопада, в ходе которого была проанализирована работа и взаимодействие всех городских служб – дорожных, служб ЖКХ, ГИБДД, МЧС и других, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. В работе штаба приняли участие представители данных служб, председатель Думы города Владивостока Андрей Брик, председатель комитета по городскому хозяйству городской думы Наталья Войновская, начальники административно-территориальных управлений администрации города.

В ходе заседания штаба было отмечено, что все службы работали в усиленном режиме, однако необходимо усилить их взаимодействие. Алексей Литвинов подчеркнул, что прошедший снегопад выявил слабое взаимодействие между дорожными службами и ГИБДД и дал поручение отработать схему работы на случай очередного циклона. Прежде всего, главная задача – оперативно оформлять ДТП и обеспечивать проезд спецтехники для очистки и обработки противогололёдными реагентами проблемных участков дорог.

Напомним, во время снегопада, 17 ноября, до выпадения первых осадков дорожные службы провели предварительную обработку основных дорожных артерий жидким реагентом, снегоуборочная техника вышла на места дислокации во все районы. Однако, после 16 часов, когда горожане, увидев усиление осадков, одномоментно выехали с работы на дороги и влились в уже образовавшиеся транспортные заторы, движение автотранспорта, в том числе и коммунальной техники, остановилось. Летняя резина на многих автотранспортных средствах спровоцировала аварии, которые усугубили транспортные заторы и блокировали основные дорожные артерии. Участники аварий не разъезжались, дожидаясь оформления ДТП. По просьбе администрации города и прокуратуры ГИБДД интенсифицировала оформление и разбор ДТП.

Фото: Администрация Владивостока