Сегодня ДЭК ограничил энергоснабжение объектов «Примтеплоэнерго» Меры приняты в связи с долгом в 500 млн рублей

«Примтеплоэнерго» до сих пор не рассчиталось за электроэнергию, потребленную еще в прошлом отопительном сезоне. В связи с этим ДЭК приняло решение ограничить энергоснабжение объектов, обеспечивающих теплом населенные пункты Приморья. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Напомним, энергетики неоднократно направляли руководству «Примтеплоэнерго» уведомления о необходимости погашения задолженности, проводили переговоры, обращались в администрацию Приморского края. Энергокомпания также принимала, рассматривала и согласовывала графики погашения задолженности, исходя из финансового положения потребителя с учетом сокращения задолженности на конец года. Однако руководство «Примтеплоэнерго» регулярно срывало согласованные графики погашения задолженности.