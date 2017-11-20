Сегодня ДЭК ограничил энергоснабжение объектов «Примтеплоэнерго»
Меры приняты в связи с долгом в 500 млн рублей
«Примтеплоэнерго» до сих пор не рассчиталось за электроэнергию, потребленную еще в прошлом отопительном сезоне. В связи с этим ДЭК приняло решение ограничить энергоснабжение объектов, обеспечивающих теплом населенные пункты Приморья. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Напомним, энергетики неоднократно направляли руководству «Примтеплоэнерго» уведомления о необходимости погашения задолженности, проводили переговоры, обращались в администрацию Приморского края. Энергокомпания также принимала, рассматривала и согласовывала графики погашения задолженности, исходя из финансового положения потребителя с учетом сокращения задолженности на конец года. Однако руководство «Примтеплоэнерго» регулярно срывало согласованные графики погашения задолженности.
«В судебном порядке уже взыскано 368 млн рублей, полученные исполнительные листы предъявлены в банк для списания в счёт погашения задолженности. С сегодняшнего дня вводятся ограничения электроснабжения административно-хозяйственных и вспомогательных объектов «Примтеплоэнерго» на территории края. Данные меры не приведут к ограничению теплоснабжения потребителей", - сообщили в пресс-службе ДЭК.