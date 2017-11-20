Приморец украл радиатор в локомотивном депо По данному факту было возбуждено уголовное дело

В Уссурийске был задержан 32-летний работник строительной компании, осуществлявший отделку здания, расположенного на территории эксплуатационного локомотивного депо. Транспортные полицейские обнаружили у гражданина радиатор отопления, состоящий из десяти секций и обложенный кусками пенопласта, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ЛО МВД России на ст.Уссурийск.

Задержанный пояснил стражам правопорядка, что радиатор он похитил для использования в личных целях.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит лишение свободы до двух лет.