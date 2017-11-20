Во Владивосток прибыл эсминец Морских сил самообороны Японии «Хамагири» По традиции девушки в русских национальных костюмах преподнесли японским морякам хлеб-соль

Сегодня, 20 ноября, в соответствие с достигнутыми договоренностями для участия в учении по поиску и спасению на море «Сарекс-2017» (SAREX (Search and Rescue Exercise)) во Владивосток с неофициальным заходом прибыл эскадренный миноносец Морских сил самообороны (МССО) Японии «Хамагири», сообщает РИА VladNews со ссылкой на ТОФ.

В главной базе Тихоокеанского флота корабль встречал командир дивизии надводных кораблей флота капитан 1 ранга Иван Ковалёв. Он поприветствовал старшего на борту японского корабля командующего 15-й эскортной флотилией МССО Японии капитана 1 ранга Тэцуя Обату и представил ему офицеров управления соединения. Оркестр штаба ТОФ исполнил Государственные гимны Российской Федерации и Японии. По традиции девушки в русских национальных костюмах преподнесли японским морякам хлеб-соль.

В период стоянки японского корабля во Владивостоке запланировано проведение организационных совещаний для окончательного согласования эпизодов учения, проведение товарищеских встреч по футболу и волейболу между моряками двух стран.

Кораблём-хозяином визита является большой противолодочный корабль «Адмирал Виноградов».

Учение типа «SAREX» пройдёт 25 ноября в акватории залива Петра Великого.

Фото: РИА Новости