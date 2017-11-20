Шоу для женщин «Дамские угодники» показали во Владивостоке В рамках дальневосточного турне эпатажный коллектив из Перьми впервые посетил столицу Приморья

Программа молодой танцевальной группы «Дамские угодники» путешествует с гастролями уже 9 лет, но во Владивосток эти ребята приехали первый раз. В этот день, на сцене Fesco Hall артисты показали настоящий зрелищный спектакль и исполняли практически любые капризы женской публики.

О идее создания программы, ее участниках и впечатлениях о Владивостоке мы поговорили с основателем группы мы поговорили с художественным руководителем проекта Андреем Тунековым.

- Расскажите о своем шоу, что это за формат и как придумали?

- Это полностью наша авторская постановка. На сегодняшний день подобный формат концерта с танцами легкой эротикой и полным интерактивом с публикой мы представляем единственные в России. Кроме того, сам товарный знак, бренд «Дамские угодники» защищен авторским правом, как и все номера, костюмы и реквизит программы. Шоу придумано специально для женщин. Ведь не секрет, что им очень часто не хватает любви, ласки и внимания. И такая потребность даже очень востребована. Поэтому мы и решили сделать ставку на это, и она как видите сыграла.

- Сколько лет существует программа и какова география гастролей?

- Уже девять лет мы представляем шоу во многих городах России, но вот кстати побывали уже и за границей. На Дальний Восток нас пригласили первый раз. Мы этому очень рады. Никогда здесь не были.

- В программе есть довольно много эротики? Не считаете, что подобный формат больше подходит для клубов?

- Я сам, как и многие участники коллектива вышли из клубов. И такое замечание я считаю ошибочным. Да, у нас есть эротика, но мы постарались сделать эту часть максимально аккуратной и не пошлой. Ведь в большом зале сидят разные люди и нужно чтобы всем было комфортно. Конечно не все женщины во время представления раскрываются к нам. Мы видим, как некоторые сидят зажатыми, поэтому в нашей программе очень много юмора. Это не стриптиз в том виде, который можно видеть в клубах, а скорее развлечение для настроения и эмоций. Наша задача отвлечь женщин от повседневности, подарить им праздник и зарядить их положительной энергией. Мы очень стараемся, что бы концерт прошел в атмосфере позитива. И каждый раз, где бы мы не выступали, отрабатываем с полной самоотдачей. Ведь главное для нас, оценка нашего творчества зрителями, их овации и восторги.

- Как вам женщины Владивостока? Как впечатления от нашего зрителя?

- У вас очень красивые женщины и очень открытая публика. Признаюсь, не на всех концертах можно буквально заставить зрителей пустится в пляс, но у вас с этим все порядке. Энергетика зала очень хорошая. Сегодня работать было очень комфортно.

- Как вам сам Владивосток? Что очень печалило и, что совсем не понравилось?

- Нам понравилось все. Хотя мы не так многое смогли посмотреть, как хотелось. А вот действительно впечатлил один момент. Мы ребята с Урала, город Пермь, и у нас очень распространено мнение, о дешевой красной икре во Владивостоке. Но когда мы увидели цены, то буквально пришли в шок. У вас очень дорогая красная икра! И нас очень удивляет тот факт, что как может быть таким дорогим продукт на территории, где его по сути добываю? Вот это и есть наше главное впечатление от Владивостока. Еще понравился ваш аэропорт и конечно море. Даже когда оно теперь уже совсем зимнее, все равно прекрасно. Вы счастливчики, что живете в морском городе. На Западе страны, многие об этом только мечтают, и увидеть море в принципе что-то сказочное и невероятное.

- В команде все танцоры профессионалы?

- Нет. У нас нет профессиональных танцоров. Даже я по профессии, ветеринар (смеется). Но самими танцами я занимаюсь уже 18 лет. У меня в Перми есть даже танцевальная академия, где я учу детей хореографии. Кроме того, я активно сотрудничаю с проектом шоу «Танцы» на телеканале «ТНТ». К нам в академию приезжают хореографы с этого проекта.

- Кстати, как вы относитесь с «Танцам» на ТНТ? Вы считаете, что это больше коммерческий проект или он действительно помогает его участникам развиваться?

- Однозначно помогает! Конечно, как и в любом телепроекте без коммерции не обойтись, но мое мнение, что пусть лучше молодые парни и девушки занимаются танцами, чем стоят по подъездам и курят, выпивают и так далее. Танцы – это и творчество, и спорт, и здоровье. Поэтому я только за такие проекты и такие шоу. Полностью поддерживаю. Многим из участников благодаря этой программе удалось очень сильно продвинуть или создать свои танцевальные студии.

- Какие планы? Во Владивосток собираетесь посетить снова?

- Да! Мы уже решили, что приедем сюда уже в следующем году, возможно летом или осенью. Уже поступило такое предложение. Надеемся, что выступим с полным аншлагом.

Беседовал Сергей ТАРАСОВ, специально для РИА VladNews

Как прошло шоу «Дамские угодники» во Владивостоке» смотрите в нашем фоторепортаже.