Эксперты прогнозируют повышение цен на бензин в 2018 году до 50 рублей Акцизы вырастут на 10,7%

Эксперты прогнозирует повышение цен на бензин уже в следующем году, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Московский Комсомолец. Так, цена на АИ-95 в следующем году может составить 53,35 рублей.

АИ-92 аналитики прогнозируют по цене 51,85 рублей. А дизель - 53,95 рублей. Специалисты отмечают, что цена на бензин в разных регионах отличаться особо не будет.

Напомним, что с 1 января 2018 года акцизы на бензин вырастут на 10,7%. Второй этап повышения пройдет с 1 июля.

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