Студентка из Владивостока поборется за корону «Красы России» в Москве В минувшую субботу Татьяна Гринченко стала победительницей в региональном этапе

В субботу, 18 ноября, во Владивостоке состоялся региональный этап конкурса красоты «Краса России», сообщает РИА VladNews. По итогам конкурса главную корону получила 21-летняя студентка ДВФУ Татьяна Гринченко.

Напомним, за главную корону боролись 12 девушек со всего Приморского края. Жюри предстоял нелегкий выбор, ведь каждая участница была по-своему прекрасна и неповторима. В итоге победительницей стала Татьяна Гринченко, первой вице-мисс - Лада Волкова, второй вице-мисс – Елизавета Бойко.

Теперь Татьяне предстоит защищать честь Приморья на финале конкурса «Краса России», который пройдет в Москве. Стоит отметить, что в 2015 году девушке из Владивостока Александре Черепановой удалось одержать победу в столице и стать «Красой России», после чего она представляла нашу страну на конкурсе красоты «Мисс Земля-2016».

Фото: grinchenko1