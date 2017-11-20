По наследственности – лазером! Микрохирург из Красноярска проведет операцию 1 декабря во Владивостоке

Согласно статистике сегодня в России близорукость (или миопия) диагностирована у четверти населения. И самое неприятное, что число это растет. Но это официальная статистика, реальные цифры могут быть значительно выше.

О причинах возникновения близорукости, о том, возможно ли справиться с проблемой, рассуждает врач-офтальмохирург Виталий Иванов.

Справка. Виталий Иванов – врач-офтальмолог – микрохирург из Красноярска, практикующий во Владивостоке по приглашению клиники «Глазной центр» (г. Владивосток, Партизанский проспект, 44, корпус 1). Работает со всеми известными методиками лазерной коррекции – ФРК, LASIK, FLEX, SMILE. На его счету более 12000 операций.

– Виталий Владимирович, для начала несколько слов о том, что такое близорукость.

– Само слово означает, что предметы, чтобы их рассмотреть, подносят близко к глазам. То есть близорукие люди плохо видят вдали. Близорукость, она же миопия, – это наиболее сложное заболевание из всех нарушений рефракции. Дело в том, что близорукость бывает нескольких типов и большинство из них связаны не только со снижением зрения вдаль, но и с нарушением питания глаза. В большинстве случаев миопичный глаз вытянут в длину, оболочки его растянуты, то есть площадь глаза становится больше, а сосудов больше не становится, и он не справляются со своей функцией.

– То есть проблемы со зрением кроются в неправильной (???) форме глаза? А нам рассказывают о вреде гаджетов…

– И правильно рассказывают. Да, причина неправильной формы глаза – генетическая предрасположенность. То есть гораздо больше шансов ребенку-очкарику появиться в семье родителей-очкариков. Однако зрительные нагрузки вблизи являются основным фактором, который способствует развитию миопии. То есть если раньше у людей с генетической предрасположенностью был шанс избежать ношения очков, то в современном обществе, где весь мир в руке и глаза постоянно смотрят вблизи, этот шанс сходит на нет. В наше время близорукость встречается в пять раз чаще, чем до эры гаджетов.

Впрочем, нет однозначного ответа на вопрос, как происходит прогрессирование близорукости. Есть различные факторы риска: длительная работа на близком расстоянии, плохие условия освещенности, неудобная поза, нагрузка на шею, короткое время пребывания на свежем воздухе, небольшая длительность светового дня. Есть данные, что в Краснодарском крае, где большее количество солнечных дней и длительнее продолжительность светового дня, людей с миопией меньше, чем в условиях Крайнего Севера, где близоруких больше. Это же подтверждают исследования, проведенные в Канаде и Южной Корее.

– Вы говорите о прогрессировании. То есть зрение постепенно продолжает снижаться?

– Разумеется. Если близорукость прогрессирующая, то есть зрение падает больше чем на 1 диоптрию в год, сначала следует остановить прогрессию. Как это сделать, может решить ваш врач-офтальмолог после комплексного обследования. Но это не единственная проблема. Глаза ослаблены, и другие глазные заболевания у близоруких людей встречаются гораздо чаще.

– Другие – это какие?

– С возрастом к близорукости могут присоединиться дистрофия сетчатки, катаракта, глаукома…

– То есть во избежание дальнейших прогрессирующих проблем нужно заняться лечением близорукости как можно быстрее?

– Вы неправильно ставите вопрос. На сегодняшний день близорукость как заболевание неизлечима. Ее можно корректировать – очками, контактными линзами, операционным путем. Лазерная коррекция, в частности, избавляет людей от необходимости носить очки, линзы.

– Операция – это конечный метод избавления от близорукости? И долго ли действует эффект операции?

– Ответ на этот вопрос не может быть одним для всех. В большинстве случаев удается получить многолетний стабильный результат. Тут много зависит от пациента, а именно насколько он ухаживает за своими глазами. Дело в том, что у близорукого человека мышцы в глазах, отвечающие за работу хрусталика, за его настройку вблизь-вдаль, очень слабые, – глаза в расслабленном состоянии смотрят вблизи, а после операции, когда он становится нормально видящим человеком, они смотрят вдаль и для взгляда вблизи им приходится с непривычки напрягаться. Учитывая, что современный мир, с его компьютерами, планшетами и смартфонами, находится на расстоянии вытянутой руки, то на глаза приходится очень большая нагрузка. Представьте, что вам приходится весь день сидеть с вытянутой вперед рукой – в итоге она устанет и затечет. Мышцы внутри глаза тоже устают, и глаз, пытаясь приспособиться к этим нагрузкам, старается уменьшить затраты энергии: сначала впадает в состояние спазма аккомодации (что можно вылечить без операции), а затем и в истинную близорукость, которая, впрочем, также докорректируется. В любом случае при близорукости, вне зависимости от того, сделана операция или нет, пациенту показан ежегодный осмотр у офтальмолога.

– Для обывателя операция – это глобальная, сложная, длительная и, самое главное, болезненная манипуляция?

– Сложная? Да. По поводу же длительности… в среднем операцию на оба глаза я провожу не более 10 минут. Для пациента манипуляция абсолютно безболезненная. Проводится она при местном обезболивании.

– Какие возможны осложнения при подобных операциях? Влияет ли возраст на результат операции?

– Все возрастные изменения я учитываю, и поэтому на результат они практически не влияют. Что до безопасности самого вмешательства… Лазерная коррекция делается уже более 30 лет и доказала свою эффективность и безопасность. Осложнения крайне редки, они все изучены и обычно доставляют только временный дискомфорт. Так что в безопасности вмешательства сомневаться не приходится.

Виталий Владимирович Иванов следующую операцию будет проводить во Владивостоке 1 декабря в клинике «Глазной центр» на Партизанском проспекте, 44, корпус 1.

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