Жители пригорода Владивостока обеспокоены взрывами в карьере В лесу варварски уничтожаются деревья

По просьбе жителей поселка Ключевой в пригороде Владивостока, представители фонда развития города Владивостока Горожанин и гражданин Сергей Мильвит и Николай Смирнов провели собрание по факту незаконной деятельности на карьере, находящегося буквально в нескольких сотнях метров, сообщает РИА VladNews со ссылкой на фонд Горожанин и гражданин.

Люди обеспокоены взрывами, которыми в карьере взрывают горную породу, ведь камни и пыль от взрывов долетают до жилых домов. Кроме того, от вибрации при взрывах в домах появились трещины, из колодцев ушла вода.

В лесу варварски уничтожаются деревья, их даже не спиливают, а выкорчевали с корнем, в том числе и краснокнижные.

Журналисты и местные жители задали вопросы представителям власти по поводу уничтожения природы.

На собрании собрали подписи под обращением к врио губернатора Приморского края Тарасенко и Общественная Палата Приморского края, с целью защитить конституционные права

Чем опасен карьер в Ключевом

На карте это хорошо видно, чем опасен карьер. Красным цветом выделено место, где добывается скала, причем незаконно, желтым - его экспансия, а серым - жилая зона, куда летит пыль с карьера. На данный момент карьер отделен небольшим перевалом, но они усиленными темпами его уничтожают. Если будет уничтожен этот естественный барьер, то в зону бедствия попадают не только дома в Ключевом, но и находящиеся на отдалении, все, что в серой зоне.