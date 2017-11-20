Один из дворов Владивостока превратился в мусорную свалку Жильцы долгое время боролись с одной из своих соседок

Накануне один из дворов Владивостока превратился в настоящую мусорную свалку, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dps_vl.

Инцидент произошел по улице Нейбута, 33. Как стало известно, жильцы дома уже долгое время воевали с пожилой соседкой, которая устроила из своей квартиры настоящий склад.

-Захламление квартиры началось давно, соседи по лестничной клетке не знают, как бороться с тараканами, которых просто невозможно вывести, а также с запахом из неблагополучной квартиры, - говорится в сообщении.

Однако в воскресенье днем жильцы дома заметили, что многие вещи из квартиры пожилой женщины оказались на улице.