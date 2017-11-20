Часть домов во Вла­дивос­то­ке останется без воды сегодня, 20 ноября Причина - ремонтные работы

Сегодня, 20 ноября, часть Владивостока останется без холодного водоснабжения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Приморский водоканал. Отключения будут производиться с 9:00 до 16:00 из-за ремонтных работ по следующим адресам:

Днепровская, 1, 2, 2а, 8, 9, 14, 18, 18а, 20, 22, 24.

С 9:00 до 17:00 без воды останутсяд ома по следующим адресам:

Ватутина, 2-20. Воропаева, 31, 33, 33а, 35. Нейбута, 10, 10а, 12, 26, 28.