Холодная погода ожидается в Приморье в понедельник, 20 ноября Погода во Владивостоке за многолетний ряд наблюдений (1917–2015 гг.) 20 ноября была холодной

Сегодня, 20 ноября, погоду в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду. В крае небольшая облачность, без осадков. Местами на дорогах гололедица, снежный накат. Ветер западный умеренный. Температура воздуха: -3...-14°C.



Во Владивостоке небольшая облачность, без осадков. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха: -6...-8 °C, в утренние часы -13...-14 °C.

В Уссурийске небольшая облачность, без осадков. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха: днем -6...-8 °C.



В Находке небольшая облачность, без осадков. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха: -5...-7 °C.

Погода во Владивостоке за многолетний ряд наблюдений (1917–2015 гг.) 20 ноября была холодной. Минимальная температура воздуха −16,7 °С отмечалась в 1967 году. Максимальная температура воздуха +10,3 °С регистрировалась в 2001 году. За весь период наблюдений дождь наблюдался в 8, туман — в 9, снег — в 17, мокрый снег — в 6 случаях, метель — в 1949, 1990, 1992, 1995, 2007 годах, позёмок — в 1990, 1992, 1995, 2007 годах. Самое большое количество осадков за сутки (23 мм) выпало в 2000 году. Штормовой ветер (34 м/с) регистрировался в 1929 году.