В России изготовили iPhone X с брил­ли­ан­та­ми за 2,4 млн рублей Стоимость люксового смартфона сопоставима с ценой на новый Audi A6

Известный люксовый бренд Caviar анонсировал выпуск уникального iPhone X, посвященного России.

Телефон украшен 344 бриллиантами, золотым российским гербом и рельефным покрытием, имитирующим черную икру. Бриллиантовый iPhone X будет изготовлен в одном экземпляре, а его стоимость составит 2,4 млн рублей.

Отметим, что стоимость люксового смартфона сопоставима с ценой на новый Audi A6, который продается в российских дилерских центрах за 2,5 млн рублей.

Фото: caviar-phone.ru / CAVIAR