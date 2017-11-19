Елена Темникова подарила приморцам незабываемые эмоции

Многие не смогли попасть на концерт из-за непогоды

17:28, 19 ноября 2017 Общество
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Концерт Елены Темниковый, который состоялся в пятницу во Владивостоке, надолго запомнится как поклонникам, так и самой певице, сообщает РИА VladNews.

Напомним, что из-за непогоды сама певица была вынуждены добираться на Феско Холла пешком, а что вот касается зрителей, то многие и вовсе не смогли добраться. Как стало известно, поклонники приехали во Владивосток со всего Приморья, были даже те, кто прилетел с Южно-Сахалинска, но попасть на концерт из-за многокилометровых пробок им так и не удалось.

На начало концерта, который начался с опозданием, была заполнена ли 1/3 зала. В течение всего концерта певица «стреляла» деньгами из специального пистолета и кидала носочки в зал, те, кто их ловил, автоматически попадал на автограф-сессию с Еленой Темников. Общение с певицей длилось до 3-х часов ночи.

Как после рассказала Елена, этот концерт дался ей нелегко. 

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