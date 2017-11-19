Владивостокский цирк готовится к первому представлению Глава региона вновь осмотрел объект

Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко накануне осмотрел владивостокский цирк, в котором завершается капитальный ремонт, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

Отметим, что уже в середине декабря в цирке запланировано первое представление. В настоящее время все строительные работы в здании завершены, специальная комиссия ведет приемку объекта, параллельно устраняются выявленные недочеты, которые должны быть устранены.

Стоит заметить, что все недочеты, которые были озвучены во время первого визита главы региона, были устранены. В этот раз Андрей Тарасенко поручил разместить навигационные знаки для тех, кто впервые окажется в цирке. Также пустые стены можно использовать под детские выставки.

Также глава региона поручил вице-губернатору Константину Межонову начать подготовку к первому представлению.

«Организуйте подвоз школьников из городов и районов. Открытие цирка – праздник, и пусть в нём примут участие дети со всего Приморья. И не забудьте про ёлку – открытие состоится в преддверии Нового года», – считает Андрей Тарасенко.